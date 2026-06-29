CAMPEÃO

Horário da leitura das notas foi definido em consenso entre Caprichoso, Garantido e a emissora responsável pela transmissão

O campeão do 59º Festival Folclórico de Parintins será conhecido na próxima segunda-feira (29), quando Caprichoso e Garantido disputarão a apuração das notas. A leitura começará às 16h, no Bumbódromo, em Parintins, município localizado a 369 quilômetros de Manaus.

As diretorias dos dois bois-bumbás definiram o horário em consenso com a emissora responsável pela transmissão oficial do festival.

Apuração seguirá regras da disputa

A Comissão Organizadora conduzirá a apuração conforme o regulamento oficial do Festival de Parintins. Além disso, representantes do Caprichoso, do Garantido e da imprensa acompanharão toda a leitura das notas.

Durante a cerimônia, a organização divulgará as avaliações atribuídas pelos jurados aos espetáculos apresentados nas três noites de competição.

Julgamento considera 21 quesitos

Ao longo do festival, Caprichoso e Garantido defenderam projetos artísticos inspirados na cultura, na identidade e na diversidade da Amazônia.

Os jurados analisaram 21 quesitos, que avaliam critérios artísticos, técnicos e culturais das apresentações. Assim, cada detalhe das performances influencia diretamente o resultado final.

Resultado encerra o Festival de Parintins

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa acompanhará toda a apuração. Após a leitura das notas, o festival conhecerá oficialmente o campeão da 59ª edição.

Com isso, o Governo do Amazonas encerra a programação do evento e reforça o compromisso com a valorização da cultura popular, o fortalecimento da economia criativa e a promoção de um dos maiores espetáculos folclóricos do Brasil.

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