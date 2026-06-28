Copa do Mundo

Seleção colombiana domina boa parte do jogo, segura empate sem gols e garante a liderança da chave

Colômbia e Portugal ficaram no 0 a 0 neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os colombianos encerraram a primeira fase na liderança do Grupo K, com sete pontos. Já os portugueses avançaram em segundo lugar, com cinco.

Agora, a Colômbia enfrentará Gana nas oitavas de final. Enquanto isso, Portugal terá pela frente a Croácia em um dos confrontos mais difíceis da próxima fase.

Colômbia dominou o primeiro tempo

A seleção colombiana começou a partida pressionando e criou a primeira oportunidade logo no primeiro minuto. Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio de Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do gol.

Em seguida, James Rodríguez, Jhon Arias e Córdoba seguiram levando perigo. Além disso, o goleiro Diogo Costa precisou fazer boas defesas para evitar o gol colombiano.

Portugal respondeu com finalizações de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas encontrou dificuldades para superar a defesa adversária. Cristiano Ronaldo ainda assustou em um lance anulado por impedimento e também cobrou uma falta defendida por Camilo Vargas.

Nos minutos finais da etapa inicial, os portugueses cresceram na partida. Mesmo assim, Vargas voltou a aparecer bem ao defender um chute perigoso de Bruno Fernandes.

Segundo tempo teve equilíbrio e gol anulado

Depois do intervalo, as duas equipes encontraram dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras.

Portugal chegou com Cristiano Ronaldo, que desperdiçou uma boa chance após passe de João Félix. No entanto, a arbitragem marcou impedimento no lance.

A Colômbia voltou a ameaçar aos 27 minutos. Primeiro, Luis Díaz recebeu passe de Santiago Arias, dominou dentro da área, mas furou na hora da finalização. Logo depois, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

A principal emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, Davinson Sánchez marcou de cabeça após cruzamento de Quintero. Entretanto, o assistente sinalizou impedimento. Na sequência, o VAR revisou a jogada e confirmou a irregularidade, mantendo o placar em 0 a 0.

James Rodríguez foi o destaque

James Rodríguez comandou o setor ofensivo da Colômbia durante praticamente toda a partida. O camisa 10 distribuiu jogadas, criou as principais oportunidades da equipe e deixou o gramado aplaudido pela torcida.

Outro destaque foi a presença dos colombianos nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami. Em maior número, eles transformaram o estádio em uma espécie de casa da seleção sul-americana.

João Neves teve atuação discreta

Pelo lado português, João Neves ficou abaixo das expectativas. O meio-campista encontrou dificuldades para conter o domínio colombiano no setor central durante grande parte do confronto.

A estratégia do técnico Roberto Martínez não conseguiu equilibrar o meio-campo, principalmente na primeira etapa, quando a Colômbia controlou as ações ofensivas.

Próximos confrontos

Com a classificação confirmada, a Colômbia enfrentará Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já Portugal terá um desafio diante da Croácia, em busca de uma vaga nas quartas de final.

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