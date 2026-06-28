segunda noite

Alegoria do Ritual Hixkaryana sofre dano durante evolução na arena do Bumbódromo na segunda noite do Festival de Parintin

A alegoria do Ritual Hixkaryana quebrou durante a apresentação do Boi Garantido na segunda noite do Festival de Parintins. O dedo da estrutura se rompeu no momento da evolução na arena do Bumbódromo, chamando imediatamente a atenção do público.

O episódio ocorreu com a arena lotada, gerando surpresa entre os espectadores, enquanto o espetáculo seguiu sua programação normalmente. Por fim, o incidente se tornou um dos assuntos mais comentados da segunda noite do 59º Festival Folclórico de Parintins.

Garantido encerra noite

Mesmo com o imprevisto, o Garantido encerrou a segunda noite com um espetáculo marcado pela valorização da diversidade cultural, da ancestralidade e da união entre os povos da Amazônia.

Com o subtema “Parintins, Portal da Diversidade”, o boi vermelho apresentou um enredo que reforçou a ideia de pertencimento e destacou que diferentes povos compartilham laços ancestrais.

Espetáculo transforma Bumbódromo

Diante de uma arena tomada pela galera encarnada, o Garantido transformou o Bumbódromo em um grande palco de celebração da arte, da memória e da cultura amazônica.

O espetáculo apresentou Parintins como um território de encontros entre histórias, mitos, tradições e identidades. Dessa forma, o boi reforçou a diversidade como elemento central da cultura da Ilha Tupinambarana.

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