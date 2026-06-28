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Associação azul e branca afirma que rival entrou na arena 15 minutos antes do horário previsto no regulamento e diz ter acionado organizadores, Governo do Amazonas e Ministério Público

O Boi-Bumbá Caprichoso informou, neste domingo (28), que protocolou um pedido para que seja aplicada a penalidade prevista no regulamento do Festival Folclórico de Parintins ao Boi Garantido. Segundo a associação, a agremiação rival teria iniciado os procedimentos de entrada na arena antes do horário permitido durante a segunda noite de apresentações, realizada no sábado (27).

De acordo com o comunicado, a ocorrência foi encaminhada à Comissão Organizadora, à Comissão Julgadora, ao Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), à Prefeitura de Parintins e ao Ministério Público do Estado do Amazonas, solicitando o cumprimento do Regulamento Oficial do Festival.

O Caprichoso afirma que imagens do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) registram a entrada da banda do Garantido na arena às 22h45, embora o regulamento estabeleça que o acesso deveria ocorrer somente às 23h. Conforme a associação, a antecipação de 15 minutos teria beneficiado diretamente a apresentação do boi rival.

Ainda segundo o comunicado, o regulamento estabelece horários oficiais para entrada da banda, início da apresentação, encerramento do espetáculo e saída da arena, prevendo penalidade automática para o descumprimento dos limites de tempo.

Com base no artigo 58, §§ 8º e 9º do regulamento, o Caprichoso defende que a ocorrência seja registrada na Ata Oficial de Controle de Tempo e que seja aplicada a penalidade prevista, correspondente à perda de um ponto.

A associação também afirma que, até o momento da divulgação da nota, a ata oficial ainda não havia sido concluída com o registro da ocorrência, o que, segundo o boi azul e branco, gera preocupação quanto ao cumprimento das regras da competição.

O Caprichoso sustenta ainda que a decisão de entrar antecipadamente na arena cabe exclusivamente à agremiação que irá se apresentar e afirma que não haveria espaço para autorização excepcional ou atribuição de responsabilidade a qualquer autoridade pela ocorrência.

Por fim, a associação declarou confiar nas instituições responsáveis pela organização do Festival de Parintins e informou que continuará acompanhando o caso por todos os meios institucionais e legais cabíveis, em defesa da lisura da competição, da igualdade entre os concorrentes e do cumprimento do regulamento.

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