homicídio

Policial militar foi baleado na cabeça em São Caetano do Sul e permanece internado em estado gravíssimo na UTI

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (28), os suspeitos de participação na tentativa de homicídio contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos. O policial é irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel, jovem assassinada em 2008 em um caso que ganhou repercussão nacional.

Os criminosos balearam Ronickson na cabeça durante um ataque ocorrido no sábado (27), em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Prisões reforçam investigação

As prisões representam um avanço nas investigações sobre o atentado.

Segundo a apuração, o tenente deixava uma academia quando dois homens em uma motocicleta o surpreenderam. Em seguida, os criminosos se aproximaram, efetuaram diversos disparos e fugiram do local.

Tenente permanece em estado gravíssimo

Após o ataque, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ao policial. Logo depois, uma aeronave Águia da Polícia Militar levou Ronickson para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

De acordo com a atualização divulgada neste domingo, o tenente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os médicos classificam o quadro de saúde como gravíssimo, porém estável. Além disso, a equipe mantém monitoramento neurológico contínuo.

Motivação ainda é desconhecida

Até o momento, as autoridades policiais ainda investigam a motivação do crime. Enquanto isso, os investigadores continuam reunindo provas para esclarecer as circunstâncias do atentado.

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