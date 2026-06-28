Terceira noite

Cunhã-poranga se emocionou ao ver seu rosto retratado em uma das principais alegorias da última noite do Festival de Parintins

Na terceira e última noite da 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins, neste domingo (28), a cunhã-poranga Isabelle Nogueira protagonizou um dos momentos mais marcantes da apresentação do Boi Garantido no Bumbódromo. A artista recebeu uma homenagem ao ter o rosto retratado em uma das principais alegorias da noite.

Alegoria homenageia Isabelle

O artista Luiz Sampaio, responsável pela criação da estrutura e parceiro de longa data de Isabelle, transformou o rosto da cunhã-poranga na inspiração da alegoria da Rainha do Templo do Sol.

Além disso, a escultura em grande escala chamou a atenção do público pela riqueza de detalhes e pela imponência apresentada na arena.

Cunhã-poranga se emociona com reconhecimento

Antes da apresentação, durante a tarde deste domingo (28), Isabelle visitou os bastidores das alegorias. Ao conhecer a homenagem, ela demonstrou emoção e destacou a importância do reconhecimento em um dos maiores espetáculos culturais da Amazônia.

“Receber uma homenagem dessa dimensão, criada por um artista que acompanha a minha caminhada há tantos anos, é algo que me toca profundamente. Ver meu rosto eternizado em uma alegoria que representa a Rainha do Templo do Sol é uma emoção difícil de descrever. Hoje entro na arena com o coração cheio de gratidão, pronta para viver cada instante dessa noite tão especial ao lado do Garantido”, declarou.

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