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Galera encarnada vence primeira noite da disputa sustentável com 113 kg de resíduos no Bumbódromo

A galera vermelha e branca do Boi Garantido iniciou na frente a disputa de reciclagem do projeto Recicla, Galera, durante a primeira noite do Festival de Parintins 2026, realizada na sexta-feira (26/06).

Além disso, os torcedores do Garantido destinaram corretamente 113 quilos de resíduos recicláveis no ecoponto instalado no Bumbódromo. Em contrapartida, a galera azulada do Boi Caprichoso somou 94,2 quilos.

Projeto reforça, ao mesmo tempo, sustentabilidade no festival

O Recicla, Galera é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Coca-Cola Brasil, Sebrae, Eneva e o grupo Ambipar.

Além disso, o projeto promove uma disputa sustentável entre os bois dentro e fora da arena, incentivando, assim, a destinação correta de materiais recicláveis durante o festival.

Mobilização das torcidas cresce ano após ano

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, destacou o avanço da participação das torcidas ao longo dos anos.

“Nós estamos muito felizes com a mobilização das galeras. A gente percebe que, ano após ano, o envolvimento dos torcedores se torna mais natural. Em 2022, por exemplo, as duas galeras juntas coletaram menos de 50 quilos na primeira noite. Quatro anos depois, os dois somaram 207,2 quilos”, destacou.

Ações ocorrem dentro e fora do Bumbódromo

Desde segunda-feira (22/06), as torcidas participam da coleta de resíduos no Espaço Sustentável Recicla, Galera, localizado na Praça da Liberdade, no Centro de Parintins.

No local, os participantes utilizam retorna machines e, consequentemente, recebem brindes exclusivos de acordo com o volume reciclado.

Além disso, a partir da sexta-feira (26/06), a ação também passou a ocorrer dentro do Bumbódromo. Na entrada, cada torcedor recebeu sacolas biodegradáveis para armazenar latas e garrafas PET e, posteriormente, depositar o material no ecoponto de sua torcida ao final das apresentações.

Disputa segue acirrada até o fim do festival

A competição sustentável continua até este domingo (28/06), somando, portanto, os resultados do espaço externo e do Bumbódromo.

Segundo a organização, ainda não há definição sobre o vencedor. Assim, o resultado segue em aberto.

“Vale ressaltar que esse é o resultado apenas da primeira noite e que nada está decidido. A competição da sustentabilidade continua dentro e fora da arena. Vamos mostrar que Parintins sabe fazer um Festival que realmente valoriza e cuida da Amazônia”, frisou o secretário.

Premiação incentiva ações ambientais

Na segunda-feira (29/06), será realizada a consolidação dos dados coletados nas retorna machines e também no Bumbódromo.

O boi que somar a maior quantidade de materiais recicláveis será declarado Campeão Sustentável do 59º Festival de Parintins.

Além do título, a agremiação vencedora receberá R$ 20 mil. Desse modo, o valor deverá ser investido em ações ou materiais voltados à sustentabilidade dentro da própria associação.

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