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Vítima participava de uma trilha na Pedra do Macaco, em Maricá, quando perdeu o equilíbrio ao descer de um ponto elevado.

Maricá (RJ) – Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente 150 metros durante uma trilha na Pedra do Macaco, um dos principais pontos turísticos de aventura de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na manhã de domingo (29), enquanto a vítima participava da atividade com um grupo de amigos.

A vítima foi identificada como Caio Arrabal, conhecido como Rocha. Segundo informações preliminares, ele integrava um grupo de trilheiros que saiu de Araruama, na Região dos Lagos, para percorrer a trilha.

Acidente

De acordo com relatos de pessoas que acompanhavam a atividade, Caio teria subido a um ponto mais elevado da formação rochosa para fazer uma fotografia. Durante a descida, ele teria optado por um trajeto alternativo, perdido o equilíbrio e caído em direção a uma área de mata fechada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e mobilizou equipes do destacamento de Maricá para realizar a operação de resgate.

Resgate

As buscas contaram com o apoio de uma aeronave, cuja tripulação localizou a vítima em uma área de difícil acesso. Apesar do trabalho das equipes de salvamento, Caio Arrabal não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que a 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Caio. Em uma das homenagens, o irmão da vítima, Tairo Arrabal, afirmou que ele morreu “fazendo o que mais amava”.

A Pedra do Macaco é considerada um dos principais destinos para trilhas e turismo de aventura na região de Maricá, atraindo visitantes de diversas cidades, especialmente aos fins de semana.

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