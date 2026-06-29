Nem todo momento marcante de uma Copa do Mundo nasce de um gol ou de uma grande jogada. Ainda assim, no duelo entre Brasil e Japão, um lance inusitado ganhou destaque. Lucas Paquetá foi atingido no rosto por uma bolada de Bruno Guimarães logo no início da partida.
Além disso, o episódio ganhou grande repercussão nas redes sociais. Assim, o meia da Seleção Brasileira virou protagonista de memes durante o confronto válido pelos 16 avos de final.
Lance inusitado chama atenção logo no início
A jogada aconteceu nos primeiros minutos do jogo. Dessa forma, uma finalização de Bruno Guimarães desviou a trajetória e acertou em cheio o companheiro de equipe.
Com o impacto, Paquetá caiu no gramado. Por isso, a cena chamou atenção imediata de jogadores e torcedores.
Apesar do susto, o jogador se recuperou rapidamente. Em seguida, ele seguiu normalmente na partida, sem maiores problemas.
Redes sociais transformam o lance em meme
Logo após o ocorrido, internautas reagiram com bom humor. Entre os comentários, um usuário escreveu: “o técnico do Japão escrevendo o nome do Lucas Paqueta no Death Note”.
Além disso, outro comentário viralizou: “o paqueta levando uma bolada na cara e caindo em camera lenta”.
Da mesma forma, surgiram mensagens como “paqueta caindo igual desenho animado o pobi” e “TO MORRENDO COM ESSE VIDEO DO PAQUETA LEVANDO UMA BOLADA KKKKKKKKKKKK ELE CAINDO RETINHO”.
Humor domina a repercussão do lance
Enquanto isso, torcedores também fizeram comparações com desenhos animados. Ainda mais, houve referências ao anime “Death Note”, o que ampliou a repercussão do momento.
Por fim, apesar do impacto, o lance ficou apenas como uma curiosidade da partida. Além disso, não interferiu na atuação de Paquetá, que permaneceu em campo durante o duelo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo.
(*) Com informações do Metrópoles
VÍDEO:
O PAQUETA CAINDO KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/18qREEy1UZ— porra (@cerreja) June 29, 2026
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