Eleições 2026

Ativista confirmou evento em Manaus e destacou trajetória política e defesa de pautas indígenas, sociais e ambientais

A pedagoga e ativista ambiental Vanda Witoto confirmou, por meio das redes sociais, sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de 2026. O evento de lançamento está marcado para o próximo sábado (4), às 8h, na Rua Raimundo Polari, nº 11, no bairro Parque 10, em Manaus.

Durante a divulgação, Vanda convidou apoiadores para participar do encontro, que marca o início da pré-campanha.

“Vamos dar juntos o pontapé inicial de uma campanha forte, popular e cheia de esperança, levantando a voz dos povos indígenas, das mulheres, das juventudes, das periferias e dos trabalhadores do Amazonas”, informou Vanda na publicação.

Filiação ao MDB e articulação política

Em março deste ano, Vanda Witoto oficializou sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para disputar as eleições de 2026. Na ocasião, ela destacou que a decisão faz parte de uma estratégia política voltada à ampliação da representação indígena no Congresso Nacional.

Segundo a ativista, a filiação tem caráter estratégico dentro de sua trajetória política.

“Já passou da hora desse Estado ter uma voz indígena nesse espaço de construção. Eu tenho certeza que quando a nossa voz chegar no parlamento, nós vamos lutar pela vida das populações ribeirinhas dos interiores, dos indígenas, porque eu não represento só o povo indígena. Eu sou uma mulher indígena que quer desenvolver políticas para o povo do Estado do Amazonas. Esse é o meu compromisso”, declarou.

Histórico eleitoral

Vanda Witoto já disputou eleições anteriores. Em 2022, quando estava filiada ao partido Rede Sustentabilidade, concorreu a uma vaga de deputada federal pelo Amazonas e recebeu 25.545 votos.

Em 2024, ela também disputou uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM), pela mesma legenda, e obteve 8.374 votos, mas não foi eleita em nenhuma das duas ocasiões.

Leia Mais:

“Amazonas ainda terá uma mulher indígena eleita”, diz ativista Vanda Witoto