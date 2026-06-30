Eleições 2026

Magistrada será juíza auxiliar da propaganda eleitoral e atuará na análise de representações e pedidos durante o pleito de 2026 no Amazonas

A juíza federal Mara Elisa Andrade tomou posse nesta terça-feira (30/06) como membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Além disso, a magistrada também atuará como juíza auxiliar da propaganda nas Eleições de 2026.

Na nova função, ela será responsável pela análise de representações, reclamações e pedidos de direito de resposta relacionados à propaganda eleitoral.

Posse ocorreu na sede do TRE-AM

A solenidade foi realizada na sede do tribunal e conduzida pela presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Reis. Em seguida, ocorreu a assinatura do livro e do termo de posse.

Com a nomeação, Mara Elisa Andrade passa a atuar como membro suplente e dá continuidade à sua participação na Justiça Eleitoral do Amazonas. Ela já integrou o colegiado como titular no biênio 2024-2026.

Preparativos para as eleições já começaram

Segundo a magistrada, embora a atuação oficial dos juízes auxiliares comece em 16 de agosto, os trabalhos preparatórios já estão em andamento.

“A equipe de residentes e servidores que vai atuar na comissão já está empenhada, estudando e se inteirando de todos os normativos. Nossa expectativa é ter uma atuação célere, imparcial e efetiva, contribuindo para que o processo de propaganda eleitoral transcorra de forma ordeira e respeitosa, garantindo igualdade de condições para que todos os candidatos apresentem suas propostas”, afirmou.

Função estratégica na propaganda eleitoral

A designação dos juízes auxiliares tem papel estratégico no processo eleitoral. Assim, a medida busca dar mais agilidade à análise de demandas que surgem durante o período de campanha.

Além disso, a atuação contribui para a regularidade da propaganda eleitoral e para a garantia de igualdade de condições entre candidatas e candidatos.

Tecnologia e inteligência artificial entram no debate eleitoral

Ao comentar os desafios das Eleições 2026, Mara Elisa Andrade destacou que a evolução tecnológica e o uso da inteligência artificial exigem atualização constante da Justiça Eleitoral.

“A tecnologia evolui de forma muito acelerada e nós temos o dever de acompanhar essa evolução. Além das resoluções, será necessário consolidar entendimentos e jurisprudências para enfrentar questões novas. Contamos com uma equipe muito comprometida para fiscalizar a propaganda eleitoral e contribuir para que o pleito transcorra com tranquilidade”, finalizou.

(*) Com informações da Assessoria

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