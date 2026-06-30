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Senador informou que enviou ofício ao Senado para suspender remuneração enquanto acompanha o torneio no exterior até julho

O senador Romário (PL-RJ) participou de forma remota de uma sessão plenária nesta terça-feira (30) e informou que protocolou um ofício no Senado Federal abrindo mão do salário de R$ 46,4 mil e de outros benefícios durante o período em que está no exterior.

Além disso, o parlamentar afirmou que permanece fora do país há cerca de três semanas acompanhando a Copa do Mundo. A final do torneio está marcada para 19 de julho.

Decisão ocorre após críticas sobre participação remota

Nos últimos dias, o senador vinha sendo alvo de críticas nas redes sociais por continuar recebendo remuneração integral enquanto participava de sessões semipresenciais fora de Brasília.

Nesse contexto, Romário explicou que optou por não solicitar licença do mandato para garantir participação em votações importantes no Senado.

Senador cita PEC da jornada 6×1 como justificativa

De acordo com Romário, a decisão de permanecer no exercício do mandato teve como principal motivação a votação da proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da jornada de trabalho 6×1.

O texto segue em tramitação no Senado desde o fim de maio e deve avançar a partir desta quarta-feira (1º). Além disso, está prevista uma reunião entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), autores da proposta e líderes governistas para definir os próximos passos.

“Cada voto conta”, afirma Romário em sessão virtual

Durante participação por videochamada, o senador afirmou que sua presença no mandato é essencial para representar o estado do Rio de Janeiro.

“Se eu estivesse tirando licença nesse período, eu não poderia votar, e isso prejudicaria o povo do meu estado, o Rio de Janeiro, a quem eu presto contas dos meus posicionamentos políticos. Cada voto conta. Meu compromisso com os trabalhadores é sagrado, estando em Brasília, nos Estados Unidos ou em Marte”, afirmou Romário na videochamada.

Alcolumbre comenta decisão e critica pressão política

A iniciativa do senador, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, foi comentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Durante a sessão, ele afirmou que o cenário político atual tem gerado reações excessivas sobre a atuação de parlamentares.

“Você está honrando o Brasil como sempre honrou como nosso ídolo, nosso campeão da Copa do Mundo, e com muita honra senador reeleito pelo estado do Rio. É isso que eu falo do que está acontecendo com a política no Brasil: as agressões são tantas e tamanhas que estão forçando um colega senador da República, participando de um episódio mundial, ter que falar no microfone que está abrindo mão do salário e de qualquer remuneração para devolver pros cofres públicos pelas agressões e pelas ofensas que está vivendo”, criticou o presidente do Senado.

Mandato segue em meio a debates no Congresso

O episódio ocorre em meio a debates no Congresso Nacional sobre presença, remuneração e participação remota de parlamentares em sessões híbridas.

Além disso, a discussão deve seguir nos próximos meses, especialmente com a análise de propostas que tratam da jornada de trabalho e de mudanças nas regras do Legislativo.

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