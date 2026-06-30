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Ex-primeira-dama formaliza saída após reunião com liderança do PL em Brasília, em meio a crise interna no partido

Michelle Bolsonaro chegou a um acordo com o Partido Liberal (PL) para deixar a presidência do PL Mulher. A decisão ocorreu em meio à crise pública envolvendo a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República. Até a última atualização desta reportagem, Flávio não havia se pronunciado sobre a saída.

O entendimento foi fechado nesta terça-feira (30), durante reunião entre Michelle e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do PL Mulher, em Brasília. Nesta noite, o partido divulgou comunicado oficial confirmando o afastamento.

Michelle anuncia saída

No comunicado, Michelle afirma que decidiu deixar o cargo para se dedicar “integralmente” ao cuidado do marido e da filha. Ela relata que tomou a decisão após conversas e reflexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o momento da família.

Além disso, agradece a Valdemar Costa Neto pela confiança e faz um balanço de sua atuação à frente do segmento feminino do partido.

“Reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha”, diz Michelle.

A decisão foi oficializada após encontro com Valdemar mais cedo no mesmo dia. A reunião ocorreu em meio ao desgaste interno provocado pela crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro.

Conforme interlocutores do partido, Valdemar buscava reduzir a tensão após a circulação de um vídeo em que a ex-primeira-dama faz críticas ao enteado, o que intensificou o conflito interno na sigla.

A saída ocorre durante o processo de reorganização do PL para a disputa presidencial de 2026, na qual Flávio Bolsonaro aparece como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

PL Mulher

Nesta quarta-feira (1º), o partido realiza um encontro de mulheres em Brasília. A pré-campanha de Flávio esperava a participação de Michelle no evento, o que poderia sinalizar uma pacificação entre as partes.

Com influência entre o eleitorado feminino conservador, Michelle ocupa um espaço relevante em um segmento no qual Flávio enfrenta resistência em levantamentos de opinião.

O PL Mulher atua como braço do Partido Liberal voltado à ampliação da participação feminina, com incentivo à filiação e candidatura de mulheres em disputas eleitorais.

Em vídeo publicado na semana anterior, Michelle afirmou que assumiu a presidência do PL Mulher em 2023, quando o movimento ainda estava praticamente inativo.

“Tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro, instalamos os diretórios nos estados, impostamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Nós pintamos o Brasil de rosa”, disse ela.

A ex-primeira-dama também afirmou que o PL Mulher elegeu 1.005 candidatas nas eleições de 2024, com crescimento de 45,8% em relação a 2020.

Na nota oficial, Michelle declarou confiança na continuidade do movimento. “tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos”.

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