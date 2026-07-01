Tragédia

Ocorrências foram registradas em meio às celebrações pela classificação do México às oitavas de final da Copa do Mundo

Três pessoas morreram por sufocamento durante as comemorações pela classificação da seleção do México na Copa do Mundo, informou nesta quarta-feira (1º) a autoridade sanitária local.

A Secretaria de Saúde da Cidade do México informou que equipes de emergência atuaram em dois episódios distintos durante as celebrações nas ruas da capital.

Mortes por sufocamento

Em um dos casos, equipes encontraram um homem de 44 anos e uma mulher de 19 anos inconscientes. No outro, localizaram uma mulher de 48 anos desacordada.

Em ambos os atendimentos, os socorristas realizaram manobras de reanimação com massagem cardíaca, mas não conseguiram reverter o quadro.

A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, declarou pesar pelas mortes e afirmou que os serviços de emergência seguiram todos os protocolos de atendimento.

“As equipes de emergência da Cidade do México atenderam imediatamente à ocorrência envolvendo três pessoas inconscientes em diferentes pontos próximos ao Paseo de la Reforma. Todos os protocolos de resposta médica foram acionados; no entanto, infelizmente, elas perderam a vida. Por parte do governo, estamos em contato com as famílias para oferecer todo o apoio e acompanhamento necessários”, afirmou Brugada nas redes sociais.

Nem a Secretaria de Saúde nem a prefeita confirmaram se as vítimas eram torcedores. Os casos ocorreram em vias próximas ao Paseo de la Reforma, ponto tradicional de concentração de torcedores mexicanos durante jogos da seleção nesta Copa do Mundo.

Classificação

A seleção mexicana garantiu vaga nas oitavas de final na madrugada desta quarta-feira após vencer o Equador por dois a zero. A partida ocorreu no Estádio Azteca, na capital. Com o resultado, o México enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

Logo após a classificação, as comemorações se espalharam pela Cidade do México durante a madrugada. Um dos principais pontos de concentração foi o Paseo de la Reforma e as imediações do monumento Ángel de la Independência.

De acordo com a imprensa local, cerca de um milhão de pessoas ocuparam as ruas da capital. Por fim, as autoridades municipais informaram que as celebrações ocorreram de forma majoritariamente pacífica.

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