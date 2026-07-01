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Com 60 artistas em cena, montagem gratuita leva dança, teatro e música ao Teatro Amazonas

O espetáculo “Da Periferia pro Mundo” será apresentado nesta sexta-feira (3), às 19h, no Teatro Amazonas, localizado no Centro de Manaus. Além disso, a sessão terá entrada gratuita e será aberta ao público de todas as idades.

A montagem reúne dança, teatro e música em uma única linguagem artística. Ao todo, 60 artistas sobem ao palco, enquanto mais de 20 profissionais atuam nos bastidores.

Além disso, a obra retrata o cotidiano da periferia e aborda temas sociais relevantes. Dessa forma, o espetáculo destaca o poder transformador da arte na vida dos participantes.

Projeto social reúne artistas da Zona Leste

O elenco é formado por crianças, adolescentes, jovens e adultos do Instituto de Artes Plano Perfeito. O projeto oferece formação artística gratuita no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a gestora do Instituto, o espetáculo integra dança, teatro e música para narrar histórias inspiradas na realidade de jovens das periferias da capital amazonense.

“A obra convida o público a percorrer uma jornada que parte das estatísticas, dos desafios sociais e das limitações impostas pela desigualdade, revelando que por trás de cada número existe uma vida, um sonho, um potencial que não podem ser medidos”, destacou Márcia.

Além disso, ela reforça que a apresentação aborda temas como infância, família, violência contra a mulher, pertencimento, esperança e transformação.

Arte como instrumento de inclusão social

Foto: Divulgação

De acordo com Márcia, o espetáculo valoriza a arte como ferramenta de inclusão social e transformação.

“O espetáculo celebra o poder transformador da arte como instrumento de inclusão social, reafirmando que a origem de uma pessoa nunca deve determinar o seu destino. É um manifesto sobre sonhos, dignidade e a certeza de que nenhuma estatística é capaz de medir a força de quem decide não desistir”, finalizou.

Sinopse

“Da Periferia pro Mundo” é um espetáculo de teatro, dança e música autoral que narra a história de uma família da periferia que enfrenta dificuldades sem abandonar seus sonhos. Além disso, a obra representa vivências de famílias amazonenses e reforça o papel da arte na transformação social.

O espetáculo nasceu a partir de histórias vividas na Casa de Artes Plano Perfeito, na Zona Leste de Manaus. Ao longo dos anos, o projeto acompanha crianças, adolescentes e famílias que encontraram na arte um caminho de mudança. Assim, a montagem aborda temas como sonhos, propósito, fé, superação e a força das comunidades periféricas.

Serviço

O quê: Espetáculo “Da Periferia pro Mundo”

Quando: sexta-feira (3)

Horário: 19h (abertura dos portões)

Onde: Teatro Amazonas, Centro de Manaus

Ingresso: gratuito, por ordem de chegada

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