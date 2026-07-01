ROCK MANAURA

Banda amazonense de rock estreia nova fase com apresentação intimista e gratuita nesta sexta-feira (3), no Centro de Manaus

A banda amazonense Depois da Aurora se apresenta nesta sexta-feira (3), às 19h, no Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus. Além disso, o espetáculo tem entrada gratuita e marca oficialmente o início de uma nova fase na trajetória do grupo.

O show apresenta uma proposta totalmente acústica e desplugada. Dessa forma, os músicos sobem ao palco com uma performance mais intimista, que valoriza a construção gradual das músicas ao vivo.

Formada em outubro de 2023, a banda atua no cenário do rock brasileiro hardcore. Além disso, o grupo se destaca por letras românticas e melodias inspiradas no cotidiano de Manaus.

O espetáculo promete uma experiência dinâmica, que se constrói ao longo da execução. Assim, o público acompanha cada arranjo sendo desenvolvido no palco, de forma minimalista e emocional.

Repertório aborda vivências, romances e superações

O repertório autoral traz histórias que exploram experiências pessoais e coletivas. Além disso, as composições abordam temas como vivências cotidianas, romances e superações.

Segundo a produção do evento, os integrantes vivem a expectativa da nova fase.

“Os integrantes da banda estão muito animados e ansiosos para dividir suas obras com o público amazonense nesse novo formato desplugado”, adianta a produção do evento.

Produção e equipe técnica

A apresentação é uma realização independente. Além disso, conta com direção geral de Cacau Calderaro e direção musical de Linnu Rodrigues.

No palco, a formação reúne Karly Chay no vocal principal. Também participam Ícaro Mafra na guitarra, Guilherme Peres no baixo e Linnu Rodrigues na bateria.

O evento tem apoio cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas (SEC) e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), responsável pela cessão do Teatro Gebes Medeiros.

Serviço

O quê: Show acústico da banda Depois da Aurora

Quando: 3 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Onde: Teatro Gebes Medeiros (Av. Eduardo Ribeiro, 937 – Centro, Manaus – AM)

Entrada: Gratuita

Sobre a banda Depois da Aurora

Fundada em Manaus no fim de 2023, a banda mistura o peso do hardcore com poesias urbanas. Além disso, suas letras abordam o amor e o cotidiano da capital amazonense.

Para acompanhar novidades e ouvir o single “Ilusão”, o público pode acessar o canal oficial: linktr.ee/depoisdaaurora.

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