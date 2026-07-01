Award of Merit

Produção amazônica conquista Award of Merit em festival nos EUA e amplia reconhecimento em circuitos de cinema no Brasil e no exterior

O curta-metragem documental “Bayaroá” ampliou sua trajetória internacional ao conquistar o prêmio Award of Merit – Documentary Short, na edição de junho de 2026 do Best Shorts Competition, nos Estados Unidos. Além disso, a conquista reforça uma série de seleções, indicações e premiações já acumuladas pela produção.

O documentário teve lançamento oficial em Manaus no dia 18 de junho, no Cine Teatro Guarany. A obra destaca a memória, a resistência cultural e a preservação dos saberes tradicionais dos povos indígenas da Amazônia.

O filme tem como protagonista o cacique Justino Pena, fundador do Espaço de Estudo da Língua Materna e Conhecimentos Tradicionais Indígenas Bayaroá, ligado à comunidade Tukano.

Produção conecta pesquisa acadêmica e saberes indígenas

A produção dialoga diretamente com a pesquisa de doutorado de Fabienne Priscila em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro, em Portugal. Ela também assina a produção executiva do projeto.

Além disso, o roteiro foi desenvolvido pela assessora pedagógica da educação indígena Eneida Afonso.

O documentário acompanha a trajetória de Justino Pena, natural do Alto Rio Negro e radicado em Manaus. Ao longo da narrativa, ele dedica sua vida à preservação da língua materna, dos conhecimentos ancestrais e da identidade cultural de seu povo.

Dessa forma, a obra evidencia a importância da transmissão de saberes entre gerações e da manutenção das raízes indígenas no contexto urbano.

“Bayaroá” acumula prêmios e seleções internacionais

O curta já conquistou espaço em festivais no Brasil e no exterior, incluindo Estados Unidos, Suécia e Índia.

Entre os destaques estão a Seleção Oficial no Tietê International Film Awards, no Brasil, e no Best Shorts Competition, nos Estados Unidos. Além disso, o filme recebeu indicação ao prêmio de Melhor Curta-Metragem Internacional no Swedish International Film Festival, na Suécia.

A produção também obteve Menção Honrosa no East Village New York Film Festival, nos Estados Unidos. Na Índia, o destaque ficou por conta dos prêmios de Melhor Curta-Metragem Internacional e Melhor Direção, concedidos ao diretor Cleinaldo Marinho no Reels International Film Festival.

Direção destaca força coletiva da produção

O diretor Cleinaldo Marinho ressaltou que os resultados vão além do reconhecimento pessoal e representam o trabalho coletivo da equipe envolvida.

“Dirigir Bayaroá é gratificante, sobretudo pelo desafio, e por conseguir fazer com que um trabalho coletivo possa enaltecer histórias como essa, que dialogam com a simplicidade, e assim a obra se torna grandiosa justamente por carregar sua essência e seu pertencimento cultural”.

Segundo ele, o filme busca ampliar a visibilidade das culturas tradicionais da Amazônia e reforçar a importância da preservação desses saberes.

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