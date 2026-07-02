ESTELIONATO

Suspeito dizia ter uma fortuna bloqueada para conquistar vítimas, pedir transferências bancárias e, segundo a polícia, também furtar bens.

O argentino David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos, acabou preso no Rio de Janeiro por suspeita de aplicar o chamado “estelionato amoroso” e causar um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão a uma mulher. Segundo a investigação, ele se apresentava como um “herdeiro árabe” com fortuna bloqueada para conquistar a confiança das vítimas e convencê-las a fazer transferências bancárias.

A Polícia Civil localizou o suspeito no bairro Flamengo, na Zona Sul do Rio. De acordo com a investigação, entre 2023 e 2024 ele convenceu uma advogada e servidora pública aposentada a realizar 269 transferências bancárias, que somaram aproximadamente R$ 1 milhão.

Além do prejuízo financeiro, os investigadores afirmam que Corbalan aproveitou o período em que a mulher permaneceu internada para uma cirurgia cardíaca. Nesse intervalo, ele entrou no apartamento da vítima e furtou joias, eletrônicos e documentos.

Se apresentava como milionário

Segundo a polícia, o argentino dizia ser um herdeiro milionário de Dubai e afirmava que a fortuna estava bloqueada. Além disso, em outras ocasiões, alegava ser um renomado chef de cozinha internacional.

Com essa história, ele conquistava a confiança das vítimas. Em seguida, passava a pedir dinheiro para supostamente resolver questões ligadas à herança.

Durante a prisão, Corbalan confessou que pretendia fugir para São Paulo. Além disso, revelou que já havia sido preso na Argentina pelo mesmo tipo de golpe.

Vítimas em outros estados

As investigações indicam que o suspeito aplica golpes semelhantes desde 2015. Antes da prisão no Rio de Janeiro, ele também fez vítimas em Pernambuco e Alagoas.

Em Pernambuco, uma mulher relatou que o argentino a ameaçou com uma faca durante o relacionamento. Depois disso, ele a convenceu a fazer um empréstimo de mais de R$ 14 mil. Segundo a vítima, Corbalan dizia que precisava do dinheiro para pagar um advogado responsável por liberar a herança.

Já em Alagoas, outra mulher afirmou que perdeu cerca de R$ 6 mil após acreditar na mesma história. Além disso, ela contou que o suspeito desapareceu levando o celular, que tinha acesso ao aplicativo do banco e ao WhatsApp.

Por fim, a Polícia Civil afirma que David Juan Corbalan utilizava contas bancárias registradas em nome de ex-namoradas para movimentar o dinheiro obtido com os golpes. A Justiça decretou a prisão preventiva dele pelos crimes de estelionato e furto.

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