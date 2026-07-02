Ação policial

Homem foi condenado a 16 anos por tentativa de latrocínio e havia fugido do sistema prisional após ser preso pelo crime em Roraima.

Um homem de 32 anos, condenado a 16 anos de prisão por tentar matar um motorista durante um assalto em Roraima, acabou preso na quarta-feira (1º), no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Segundo a investigação, após roubar o veículo, ele estrangulou a vítima, atirou na cabeça e na mão do motorista e, em seguida, lançou o homem em um rio com as mãos amarradas. Mesmo assim, a vítima sobreviveu porque pessoas que passavam pelo local fizeram o resgate.

A prisão ocorreu depois que uma vítima procurou a polícia para denunciar ameaças feitas pelo condenado. Durante a consulta aos sistemas de segurança, os investigadores identificaram um mandado de prisão em aberto decorrente de uma condenação definitiva pela tentativa de latrocínio cometida em 2016, em Roraima.

Foragido havia escapado da prisão

O homem também fugiu da unidade prisional onde cumpria pena em Roraima. Depois disso, a polícia o recapturou em Manaus, em 2017. No entanto, ele voltou a escapar e permaneceu foragido até a nova prisão.

Além de cumprir a pena de 16 anos de reclusão pela tentativa de latrocínio, ele também responderá pelo crime de ameaça.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

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