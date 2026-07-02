A Espanha enfrenta a Áustria nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo. A bola rola às 15h (horário de Manaus) e 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O confronto vale vaga nas oitavas de final.
A seleção espanhola chega invicta ao mata-mata após somar duas vitórias e um empate na fase de grupos. Além disso, ainda não sofreu gols na competição. Já a Áustria garantiu a classificação na última rodada e tenta surpreender uma das favoritas ao título.
Onde assistir Espanha x Áustria
A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
Horário
Data: quinta-feira, 2 de julho
Horário: 15h (Manaus) | 16h (Brasília)
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos
Provável escalação da Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Pedri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Dani Olmo.
Técnico: Luis de la Fuente.
Provável escalação da Áustria
Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Konrad Laimer; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Romano Schmid; Marko Arnautovic.
Técnico: Ralf Rangnick.
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