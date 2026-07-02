Agenda da Copa

Cristiano Ronaldo tenta levar Portugal às oitavas de final, enquanto Luka Modrić pode disputar sua última partida pela seleção croata.

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo. A bola rola às 19h (horário de Manaus), no Toronto Field, no Canadá. O confronto vale vaga nas oitavas de final e reúne duas seleções que chegam ao mata-mata em momentos distintos.

Portugal entra em campo pressionado após uma fase de grupos abaixo das expectativas. Apesar disso, a equipe comandada por Roberto Martínez lidera a Copa em posse de bola e número de passes trocados. No entanto, os portugueses encontraram dificuldades para transformar o domínio em gols. Já a Croácia reagiu após a derrota na estreia e, agora, tenta surpreender Portugal para avançar às oitavas de final.

Onde assistir Portugal x Croácia

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Horário

Data: quinta-feira, 2 de julho.

Horário: 19h (Manaus) | 20h (Brasília).

Local: Toronto Field, no Canadá.

Provável escalação de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Roberto Martínez.

Provável escalação da Croácia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Perisic; Kovacic, Vlasic, Petar Sucic e Luka Modrić; Baturina e Budimir.

Por fim, o técnico Zlatko Dalić comanda a seleção croata, que busca surpreender um dos favoritos da competição.

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