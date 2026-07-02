graduação

Universidade do Estado do Amazonas amplia oferta de vagas no Vestibular e SIS 2026 e anuncia novos cursos, incluindo Medicina Veterinária

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou, nesta quinta-feira (2), os editais do Vestibular 2026, com ingresso em 2027, e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Ao todo, a instituição oferece 4.412 vagas para cursos de graduação em Manaus e no interior do estado.

Além disso, esse número representa um aumento de 15,7% em relação a 2025. Dessa forma, a universidade amplia o acesso ao ensino superior no Amazonas.

Distribuição das vagas

Do total ofertado, o SIS concentra 2.648 vagas. Já o Vestibular reúne 1.764 vagas.

Além disso, os editais reforçam as políticas de inclusão da UEA. Ao todo, a instituição destina 404 vagas a pessoas indígenas, 892 a Pessoas com Deficiência (PcD), 262 a pessoas negras e 60 a imigrantes em situação de vulnerabilidade.

UEA anuncia novos cursos

Durante a apresentação dos editais, o reitor da UEA, André Zogahib, anunciou novos cursos. Entre as novidades, a universidade passa a oferecer Medicina Veterinária no Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo.

Além disso, a UEA amplia a oferta com outros cursos. Entre eles estão Farmácia, no Centro de Estudos Superiores de Tefé, e Licenciatura em Computação, em Iranduba.

Por fim, a instituição também oferta o curso de Letras – Língua Portuguesa e Matemática. Ele será voltado à comunidade indígena do Belém do Solimões, em Tabatinga.

Reitor destaca acesso e inclusão

Ao comentar o lançamento dos editais, André Zogahib destacou a ampliação do acesso ao ensino superior. Além disso, ele reforçou a importância de os candidatos acompanharem todas as orientações do processo seletivo.

“Convidamos todos os candidatos a realizarem suas inscrições e a lerem o edital com atenção. Neste ano, a UEA também disponibiliza o Guia do Candidato, um material com as principais informações sobre o processo seletivo, elaborado para auxiliar os participantes durante toda a seleção. O guia estará disponível em português, inglês, espanhol e francês, ampliando o acesso às informações, especialmente para os candidatos às vagas destinadas a imigrantes em condição de vulnerabilidade. Desejo boa sorte a todos os candidatos”, afirmou o reitor.

Datas das provas

As provas do SIS serão aplicadas no dia 11 de outubro. Além disso, o Vestibular ocorre em duas etapas.

A primeira fase, com questões de Conhecimentos Gerais, será realizada em 12 de outubro. Em seguida, a segunda etapa, com Conhecimentos Específicos e redação, acontece em 13 de outubro.

Inscrições e cronograma

O período para solicitar isenção da taxa de inscrição vai de 13 a 24 de julho. Em seguida, as inscrições ficam abertas de 13 de julho a 13 de agosto.

Por fim, o pagamento da taxa pode ser feito até 14 de agosto.

Os editais completos estão disponíveis nos canais oficiais da UEA. Eles reúnem todas as informações sobre cursos, vagas, documentos e regras do processo seletivo.

Leia mais: