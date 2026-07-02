Justificativa

Documento do jurado Giovani Alves Louver detalha os motivos para o desconto na última noite do Festival de Parintins 2026.

Manaus (AM) – A justificativa do jurado Giovani Alves Louver para a nota 9,8 atribuída ao item Galera do Boi Garantido, na terceira e última noite do 59º Festival Folclórico de Parintins, realizada no domingo (29), apontou falta de diversidade visual e perda de animação ao longo da apresentação. As justificativas das notas dos jurados foram divulgadas nesta quinta-feira (2).

A nota atribuída à Galera do Garantido gerou forte repercussão entre torcedores e simpatizantes do boi vermelho e branco, já que o item é tradicionalmente reconhecido pela intensa participação, animação e interação durante toda a apresentação no Bumbódromo.

Na justificativa apresentada, o jurado afirmou que a apresentação não apresentou variedade suficiente nos recursos visuais e que houve queda na animação até o encerramento do espetáculo.

“A Galera não diversificou na apresentação dos recursos visuais artísticos, prejudicando a composição visual (-0,1). Não manteve a animação até o desfecho do espetáculo (-0,1)”, escreveu Giovani Alves ao justificar a nota 9,8.

Outras notas

Outras notas 9,8 atribuídas a itens do Boi Garantido também chamaram a atenção. O apresentador Israel Paulain e o levantador de toadas David Assayag tiveram descontos justificados, segundo os jurados, por problemas relacionados ao volume do microfone durante as apresentações.

No caso de David Assayag, a justificativa incluiu ainda a observação de que teria havido “pouca presença de palco”, o que provocou indignação entre torcedores nas redes sociais. Internautas destacaram que o artista é deficiente visual e questionaram o critério utilizado pelo jurado para embasar a avaliação.

O resultado final do 59º Festival Folclórico de Parintins foi decidido por uma diferença mínima de 0,7 décimo. O Boi Caprichoso conquistou o 27º título de sua história ao somar 1.259,0 pontos, enquanto o Boi Garantido encerrou a apuração com 1.258,3 pontos.

LEIA MAIS:

Boi Caprichoso é campeão do 59º Festival de Parintins