VOTAÇÃO ONLINE

Engenheiros, agrônomos e demais profissionais aptos participam da eleição que definirá a nova gestão do Crea-AM, da Mútua-AM e do Confea.

Os profissionais registrados e aptos a votar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) participam, nesta sexta-feira (3), das Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua. A votação ocorre exclusivamente pela internet, das 7h às 18h (horário de Manaus), por meio da plataforma oficial vote.confea.org.br.

Durante a eleição, os profissionais escolherão os representantes que comandarão o Sistema Confea/Crea e Mútua nos próximos anos. No Amazonas, os eleitores definirão o novo presidente do Crea-AM e os diretores-geral, administrativo e financeiro da Mútua-AM. Além disso, também elegerão o presidente do Confea, responsável pelo Sistema nacional.

Quem pode votar?

Podem votar engenheiros, agrônomos, geocientistas, meteorologistas, tecnólogos e técnicos de segurança do trabalho. No entanto, os profissionais precisam manter o registro ativo ou o visto no Crea-AM. Além disso, devem quitar a anuidade de 2026 até 3 de junho de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Como votar

Os profissionais podem votar pelo computador, celular ou tablet. Dessa forma, o sistema amplia a praticidade e a acessibilidade durante a eleição.

Para acessar a plataforma, basta informar o CPF e utilizar o código de verificação enviado por e-mail ou SMS. Como alternativa, o eleitor também pode entrar com a conta Gov.br.

Além disso, o Crea-AM destaca que o voto fortalece a participação democrática e amplia a representatividade da Engenharia, da Agronomia e das Geociências no Amazonas.

Atendimento no dia da eleição

Nesta sexta-feira (3), o Crea-AM suspenderá o atendimento administrativo por causa das eleições. No entanto, a sede do Conselho disponibilizará computadores e uma equipe de apoio para auxiliar os profissionais que desejarem votar.

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