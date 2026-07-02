Embalada

Com gols de Oyarzabal e Pedro Porro, seleção espanhola vence por 3 a 0 e aguarda Portugal ou Croácia

Pela terceira vez consecutiva, a Espanha garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (2), a seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0, pela segunda fase do Mundial, em partida disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles. Oyarzabal, duas vezes, e Pedro Porro marcaram os gols do confronto.

Espanha aguarda Portugal ou Croácia no mata-mata

Com o resultado, a Espanha agora espera o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

Além disso, independentemente de quem avance, o próximo compromisso dos espanhóis será uma reedição de uma final da Liga das Nações. Em 2025, Portugal superou a Espanha na decisão do torneio. Já em 2023, a equipe comandada por Luis de la Fuente conquistou o título diante da Croácia.

O confronto das oitavas de final está marcado para segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Como foi o jogo?

Espanha domina e abre vantagem no primeiro tempo

A Espanha controlou as ações desde o início da partida. No entanto, o domínio só se transformou em vantagem aos 35 minutos. Após troca de passes pelo lado esquerdo, Pedri acionou Cucurella, que cruzou na medida para Oyarzabal finalizar e abrir o placar.

Antes disso, os espanhóis chegaram a balançar as redes em cobrança de escanteio. Contudo, a arbitragem anulou o lance após identificar falta de Cubarsí sobre o goleiro Alexander Schlager.

Na reta final da etapa inicial, Álex Baena acertou o travessão. Em seguida, Schlager evitou o segundo gol ao defender uma finalização de Lamine Yamal.

Oyarzabal brilha e confirma a classificação

No segundo tempo, a seleção espanhola manteve o controle da partida. Aos 13 minutos, Lamine Yamal teve uma grande oportunidade para ampliar, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.

Por outro lado, a melhor chance da Áustria surgiu dois minutos depois. Sabitzer cruzou para Kalajdzic, que apareceu livre na área, mas cabeceou por cima do gol.

Aos 20 minutos, a Espanha ampliou a vantagem. Depois de uma jogada iniciada por Cucurella e Baena pela esquerda, Pedro Porro apareceu livre na área para marcar o segundo gol da equipe.

Mais tarde, aos 39 minutos, Lamine Yamal voltou a levar perigo. Entretanto, David Alaba salvou a Áustria ao bloquear a finalização em cima da linha.

Por fim, aos 43 minutos, Cucurella encontrou Oyarzabal com um passe pela esquerda. O atacante finalizou de primeira e decretou a vitória por 3 a 0.

Próximo jogo da Espanha

A seleção espanhola volta a campo pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Jogo: Espanha x Portugal ou Croácia

Competição: Copa do Mundo 2026 – Oitavas de final

Data: 6 de julho de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos

Escalações

Espanha

Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Pedro Porro; Rodri, Pedri e Dani Olmo (Mikel Merino); Álex Baena (Ferran Torres), Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Áustria

Alexander Schlager; Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso e Stefan Posch; Xaver Schlager (Florian Grillitsch), Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka), Marcel Sabitzer, Paul Wanner e Romano Schmid (Saša Kalajdžić); Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic).

*Com informações da Gazeta Esportiva

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