Justificativas

Documentos mostram os motivos dos descontos aplicados a itens dos bois Garantido e Caprichoso no 59º Festival de Parintins.

Parintins (AM) – As justificativas das notas atribuídas pelos jurados aos itens dos bois Caprichoso e Garantido no 59º Festival Folclórico de Parintins foram divulgadas nesta quinta-feira (2), trazendo explicações para os descontos que geraram debates entre torcedores das duas agremiações.

Entre os itens que receberam nota 9,8, o Boi Garantido teve como principais destaques a Galera, o apresentador Israel Paulain e o levantador de toadas David Assayag. Já o Boi Caprichoso também registrou descontos em itens tradicionais, como o Amo do Boi, Caetano Medeiros, e a Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque, ambos também levaram 9.8.

No caso da Galera do Garantido, a justificativa do jurado Giovani Alves apontou que o item “não diversificou na apresentação dos recursos visuais artísticos, prejudicando a composição visual” e que “não manteve a animação até o desfecho do espetáculo”. A avaliação gerou forte repercussão entre os torcedores do boi vermelho e branco, já que a galera é historicamente reconhecida pela intensa participação e interação durante toda a apresentação no Bumbódromo.

A divulgação das justificativas ocorre após a apuração do 59º Festival Folclórico de Parintins, vencido pelo Boi Caprichoso por uma diferença mínima de 0,7 décimo. O boi azul e branco conquistou o 27º título de sua história ao somar 1.259,0 pontos, enquanto o Boi Garantido encerrou a disputa com 1.258,3 pontos.

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