O Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0 neste sábado (4), no Estádio de Houston, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Ounahi marca duas vezes na vitória marroquina
A seleção marroquina abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Azzedine Ounahi.
Na etapa final, aos 36 minutos, Brahim Díaz avançou pela direita e cruzou para Ounahi marcar o segundo gol da partida, acertando o chute no ângulo.
Já nos acréscimos, Soufiane Rahimi balançou as redes e fechou o placar em 3 a 0, confirmando a classificação do Marrocos para a próxima fase.
Canadá encerra campanha histórica
O Canadá chegou às oitavas de final após eliminar a África do Sul e buscava ampliar a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo.
Por outro lado, o Marrocos, semifinalista da edição de 2022, avançou às quartas depois de eliminar a Holanda nos pênaltis e voltou a demonstrar força em confrontos eliminatórios.
(*) Com informações do SBT News
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