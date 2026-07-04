Pênalti

Mbappé marca de pênalti, França vence o Paraguai por 1 a 0 e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé marca o gol da vitória da França. A seleção europeia derrotou o Paraguai por 1 a 0 neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após pressionar durante boa parte da partida, os franceses abriram o placar aos 25 minutos do segundo tempo. Kylian Mbappé converteu um pênalti e marcou o 19º gol da carreira em Copas do Mundo, além do sétimo nesta edição do torneio.

Com a classificação confirmada, a França enfrentará o Marrocos, que venceu o Canadá por 3 a 0. A partida será disputada na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston.

Enquanto isso, o Paraguai encerrou sua campanha nas oitavas de final. A seleção sul-americana repetiu os desempenhos de 1986, 1998 e 2002. O melhor resultado da equipe segue sendo as quartas de final da Copa de 2010, quando foi eliminada pela futura campeã Espanha.

França domina o primeiro tempo, mas esbarra na defesa paraguaia

Favorita no confronto, a França assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos e tentou criar espaços diante da defesa paraguaia. Por outro lado, o Paraguai manteve uma marcação organizada e apostou nos lançamentos para o atacante Julio Enciso.

A primeira oportunidade clara dos franceses surgiu aos 22 minutos. O volante Manu Koné finalizou, a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Logo depois, aos 28 minutos, o meia Diego Gómez arriscou de fora da área, mas mandou longe da meta. Em seguida, Adrien Rabiot também tentou de média distância e não acertou o alvo.

Aos 36 minutos, Jules Koundé aproveitou uma sobra na área e finalizou para defesa tranquila do goleiro Orlando Gill. Na sequência, Ousmane Dembélé bateu colocado, porém a bola desviou na marcação e saiu.

Mbappé decide em cobrança de pênalti

Na volta do intervalo, Mbappé recebeu lançamento em velocidade, invadiu a área, mas Juan Cáceres conseguiu fazer o desarme.

Pouco depois, aos nove minutos, Manu Koné arriscou de longa distância e obrigou Orlando Gill a fazer grande defesa.

A pressão francesa deu resultado aos 25 minutos. Após revisar o lance no VAR, o árbitro Ilgiz Tantashev marcou pênalti de Diego Gómez sobre Désiré Doué. Mbappé cobrou com precisão e marcou seu 19º gol na história das Copas do Mundo.

Paraguai reage, mas França confirma a classificação

Em desvantagem, a Albirroja passou a atacar mais nos minutos finais. Aos 42 minutos, Junior Alonso finalizou de fora da área, mas mandou para fora.

A França respondeu com Mbappé, que voltou a parar em boa defesa de Orlando Gill. Já aos 45 minutos, Maurício bateu cruzado e Mike Maignan fez a defesa.

Nos acréscimos, Mbappé ainda teve duas oportunidades para ampliar, mas Gill evitou o segundo gol francês com duas grandes intervenções. Assim, a França confirmou a vitória por 1 a 0 e garantiu presença nas quartas de final da Copa do Mundo.

(*) Com informações da CNN Brasil

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