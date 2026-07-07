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Influenciadora e jogador apareceram juntos nos Estados Unidos, mas nenhum dos dois comentou as especulações sobre uma possível volta do relacionamento.

Os rumores de uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vinícius Júnior ganharam força após novas fotos dos dois aparecerem nos Estados Unidos. Os registros surgiram depois que uma clínica de soroterapia publicou imagens do jogador, da influenciadora e de amigos do grupo na segunda-feira (6).

Nos Stories do Instagram, a empresa compartilhou uma foto ao lado de Vini Jr. e escreveu: “Hoje o HL teve o privilégio de atender o Vini Jr. e sua equipe linda”. Em seguida, a clínica publicou um registro de Virginia e afirmou: “Também tivemos o prazer de atender a Virginia. Levantar a imunidade com soroterapia. Linda, um amor de pessoa. Ela, o Vini e seus amigos, muito obrigada pela confiança.”

Além disso, ainda na segunda-feira, Virginia já havia chamado a atenção dos fãs ao aparecer em um vídeo publicado por uma amiga de Vini Jr. Na gravação, a influenciadora estava sentada em um sofá da mansão alugada pelo atacante nos Estados Unidos.

Outro detalhe que reforçou as especulações surgiu nas redes sociais. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Virginia ficou cerca de 24 horas sem fazer publicações na internet.

No entanto, apesar dos rumores, nem Virginia nem Vini Jr. confirmaram ou comentaram publicamente uma possível retomada do relacionamento, que chegou ao fim em maio de 2026.

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