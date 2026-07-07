O Brasileirão será retomado no dia 16 de julho, após a pausa para a Copa do Mundo. A competição volta com a disputa da 19ª rodada, marcando o retorno dos clubes aos gramados três dias antes da decisão do Mundial, marcada para 19 de julho.
Os primeiros confrontos da rodada serão:
- Botafogo x Santos
- Vitória x Vasco
- Mirassol x Grêmio
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por reiniciar a Série A antes do fim da Copa, diferente do planejamento inicial, que previa a paralisação durante todo o torneio de seleções.
Após os jogos do dia 16 de julho, a 19ª rodada terá sequência nos dias seguintes. Já a 20ª rodada está prevista para o fim de semana de 25 a 27 de julho, enquanto a 21ª será disputada nos dias 29 e 30 de julho.
Quando termina o Brasileirão?
O fim da Série A do Campeonato Brasileiro está previsto para 2 de dezembro.
Todos os jogos da 19ª rodada
- 16/07 às 19h30 – Botafogo x Santos
- 16/07 às 19h30 – Vitória x Vasco
- 17/07 às 20h00 – Fluminense x RB Bragantino
- 17/07 às 20h00 – Mirassol x Grêmio
- 21/07 às 19h30 – Atlético Mineiro x Bahia
- 22/07 às 21h30 – São Paulo x Athletico
- 22/07 às 21h30 – Internacional x Cruzeiro
- 22/07 às 21h30 – Chapecoense x Flamengo
- 23/07 às 19h30 – Corinthians x Remo
- 23/07 às 21h30 – Coritiba x Palmeiras
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