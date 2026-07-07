Futebol

Campeonato Brasileiro será retomado antes da final da Copa do Mundo e inicia com a disputa da 19ª rodada.

O Brasileirão será retomado no dia 16 de julho, após a pausa para a Copa do Mundo. A competição volta com a disputa da 19ª rodada, marcando o retorno dos clubes aos gramados três dias antes da decisão do Mundial, marcada para 19 de julho.

Os primeiros confrontos da rodada serão:

Botafogo x Santos

Vitória x Vasco

Mirassol x Grêmio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por reiniciar a Série A antes do fim da Copa, diferente do planejamento inicial, que previa a paralisação durante todo o torneio de seleções.

Após os jogos do dia 16 de julho, a 19ª rodada terá sequência nos dias seguintes. Já a 20ª rodada está prevista para o fim de semana de 25 a 27 de julho, enquanto a 21ª será disputada nos dias 29 e 30 de julho.

Quando termina o Brasileirão?

O fim da Série A do Campeonato Brasileiro está previsto para 2 de dezembro.

Todos os jogos da 19ª rodada

16/07 às 19h30 – Botafogo x Santos

16/07 às 19h30 – Vitória x Vasco

17/07 às 20h00 – Fluminense x RB Bragantino

17/07 às 20h00 – Mirassol x Grêmio

21/07 às 19h30 – Atlético Mineiro x Bahia

22/07 às 21h30 – São Paulo x Athletico

22/07 às 21h30 – Internacional x Cruzeiro

22/07 às 21h30 – Chapecoense x Flamengo

23/07 às 19h30 – Corinthians x Remo

23/07 às 21h30 – Coritiba x Palmeiras

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