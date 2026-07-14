Uma das maiores duplas do sertanejo brasileiro, Henrique & Juliano chegam a Manaus com a turnê Manifesto Musical no dia 22 de agosto, na Arena da Amazônia.
Além disso, os últimos ingressos para a apresentação já estão disponíveis. Os fãs podem comprar pelo site e aplicativo Guichê Web ou, ainda, nos pontos físicos da Oba Ingressos, nos shoppings Manauara e Millennium. Dessa forma, o público também pode parcelar a compra em até cinco vezes sem juros.
Turnê Manifesto Musical chega a Manaus
Após passar por grandes cidades brasileiras, a turnê Manifesto Musical desembarca na capital amazonense como uma das 11 apresentações da temporada 2026.
Durante o espetáculo, Henrique & Juliano apresentam uma grande produção de palco e um repertório especial. Além disso, o show reúne sucessos que marcaram a trajetória da dupla e conquistaram fãs em todo o país.
Dupla acumula mais de uma década de sucessos
Naturais de Palmeirópolis, no Tocantins, Henrique & Juliano acumulam mais de dez anos de carreira no sertanejo.
Nesse período, a dupla lançou projetos de destaque, como Ao Vivo em Brasília, Novas Histórias, O Céu Explica Tudo, Menos é Mais e Manifesto Musical.
Além disso, o álbum Manifesto Musical encerrou 2022 como o mais ouvido do Spotify no Brasil. Da mesma forma, os artistas também fizeram história ao gravar um DVD na Times Square, em Nova York.
Serviço
O que: Henrique & Juliano – Turnê Manifesto Musical
Quando: 22 de agosto
Horário: A partir das 21h
Onde: Arena da Amazônia – Manaus (AM)
Ingressos:
- Site e aplicativo Guichê Web
- Oba Ingressos nos shoppings Manauara e Millennium
- Parcelamento em até 5x sem juros
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