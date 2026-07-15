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Para quem está se perguntando que horas começa o jogo Argentina x Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, a bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O clássico reúne duas das maiores seleções da história do futebol e vale uma vaga na grande decisão do Mundial.

Ao mesmo tempo, milhares de torcedores também buscam saber onde assistir ao confronto. Por isso, a partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, CazéTV, ge e getv. Além da TV, o duelo contará com cobertura em tempo real nas plataformas digitais.

Que horas é o jogo Argentina x Inglaterra na Copa do Mundo?

Se a dúvida é que horas é o jogo Argentina x Inglaterra, a bola rola às 16h (horário de Brasília). Além do horário, confira as principais informações da semifinal:

Data: quarta-feira, 15 de julho;

quarta-feira, 15 de julho; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos;

Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos; Transmissão: TV Globo, sportv, ge, CazéTV e getv.

Inglaterra busca voltar à final

A Inglaterra chega embalada para mais uma semifinal. Na fase de grupos, venceu Croácia e Panamá e empatou com Gana. Depois, eliminou República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata. Agora, o time comandado por Thomas Tuchel tenta encerrar um longo jejum sem disputar a decisão da Copa do Mundo.

Além disso, Harry Kane vive a expectativa de comandar o ataque inglês. Enquanto isso, Jude Bellingham continua sendo uma das principais armas criativas da equipe.

Argentina quer defender o título

Por outro lado, a Argentina entra em campo como atual campeã mundial. A equipe comandada por Lionel Scaloni venceu Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos. Em seguida, passou por Cabo Verde, Egito e Suíça para garantir vaga entre os quatro melhores.

Além disso, Lionel Messi lidera a seleção em mais uma campanha histórica. Ao mesmo tempo, Julián Álvarez atravessa grande fase e forma uma dupla ofensiva que preocupa qualquer adversário.

Rivalidade histórica promete mais emoção

Inglaterra e Argentina protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Ao longo da história, as seleções já decidiram vagas importantes em Copas do Mundo.

Os ingleses venceram os confrontos de 1962, 1966 e 2002. No entanto, os argentinos levaram a melhor em 1986, no histórico duelo marcado pelos gols de Diego Maradona. Além disso, a Argentina também eliminou os ingleses nos pênaltis durante a Copa de 1998.

Por fim, o confronto desta quarta-feira promete escrever mais um capítulo dessa rivalidade. Afinal, quem vencer garante presença na grande final da Copa do Mundo de 2026.

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