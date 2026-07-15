Golpista

Suspeita se apresentava como professora universitária para ganhar a confiança das vítimas e realizar empréstimos e saques indevidos.

Parintins (AM) – Uma mulher de 37 anos foi presa preventivamente nesta quarta-feira (15), em Parintins, no interior do Amazonas, suspeita de aplicar golpes contra idosos e desviar dinheiro de benefícios previdenciários das vítimas.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estelionato e apropriação de rendimentos de idosos.

Suspeita se passava por professora universitária

Segundo as investigações, a mulher se aproximava das vítimas apresentando-se como professora universitária. Após conquistar a confiança dos idosos, obtinha dados pessoais e realizava empréstimos consignados e saques sem autorização, transferindo os valores para a própria conta bancária.

Os golpes causaram descontos significativos nos benefícios previdenciários das vítimas, gerando prejuízos financeiros.

Prisões ocorreram após denúncias das vítimas

As investigações tiveram início após os idosos procurarem a delegacia para denunciar os crimes. Com base nas apurações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da suspeita, que foi autorizada pela Justiça.

A mulher foi localizada no bairro Palmares, em Parintins, e encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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