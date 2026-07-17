DEHS

Gabriel Vinicius foi morto no Novo Israel, menos de 24 horas após outra execução registrada na mesma região.

Manaus (AM) – Gabriel Vinicius dos Santos Silva, de 22 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O crime ocorreu no beco São Luís, nas proximidades do beco da Jaqueira, a poucos metros de onde outro homicídio havia sido registrado menos de 24 horas antes.

Segundo informações da polícia, Gabriel foi surpreendido por criminosos armados e atingido por diversos disparos, a maioria concentrada na região do rosto. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

A principal linha de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) é de que a execução tenha sido uma represália pela morte de Robert de Souza Lima, de 37 anos, assassinado a tiros na noite de quarta-feira (15), na mesma região.

Os investigadores apuram a suspeita de que Gabriel teria participação no homicídio de Robert e que os dois crimes estejam diretamente ligados.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia no local, enquanto o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias dos dois homicídios, identificar os autores da execução de Gabriel e confirmar a possível relação entre os crimes.

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