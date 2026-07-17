Prisão

Suspeito descumpriu medida protetiva e foi preso em flagrante enquanto a vítima registrava uma nova denúncia.

Humaitá (AM) – Um homem de 52 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (16), em Humaitá, no interior do Amazonas, após seguir e tentar intimidar a ex-companheira dentro da delegacia onde ela registrava uma nova denúncia por perseguição e ameaças.

A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município. Segundo a Polícia Civil, o suspeito descumpriu uma medida protetiva de urgência, que o proibia de se aproximar da vítima.

De acordo com as investigações, as perseguições começaram após o fim do relacionamento. A mulher, de 44 anos, relatou que o ex-companheiro costumava permanecer nas proximidades de sua residência, além de utilizar uma arma de fogo para intimidá-la, fazer ameaças de morte e proferir ofensas.

Na tarde desta quinta-feira, a vítima procurou a delegacia para denunciar novos episódios de perseguição. Durante o registro da ocorrência, o homem compareceu à unidade policial na tentativa de intimidá-la e acabou preso em flagrante pelos policiais civis.

Ele foi autuado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição (stalking), permanecendo à disposição da Justiça.

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