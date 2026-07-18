Bombeiros

Moradores tentaram conter as chamas antes da chegada do socorro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Publicado em 18 de julho de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma residência neste sábado (18), na rua Menandro Tapajós, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital. As chamas assustaram moradores da região e provocaram momentos de apreensão pelo risco de o fogo atingir imóveis vizinhos.

Moradores tentaram conter as chamas

Antes da chegada das equipes de emergência, vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio e impedir que o fogo se alastrasse para outras casas da rua.

A rápida ação dos moradores ajudou a evitar que as chamas causassem danos ainda maiores.

Ninguém ficou ferido

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas pelas autoridades.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Incêndio em área de mata cobre avenida de fumaça e assusta motoristas em Manaus