Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma residência neste sábado (18), na rua Menandro Tapajós, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital. As chamas assustaram moradores da região e provocaram momentos de apreensão pelo risco de o fogo atingir imóveis vizinhos.

Moradores tentaram conter as chamas

Antes da chegada das equipes de emergência, vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio e impedir que o fogo se alastrasse para outras casas da rua.

A rápida ação dos moradores ajudou a evitar que as chamas causassem danos ainda maiores.

Ninguém ficou ferido

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas pelas autoridades.

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