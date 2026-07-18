A Inglaterra venceu a França por 6 a 4 neste sábado (18) e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O confronto teve 10 gols, reviravoltas e emoção até o apito final.
Os ingleses dominaram o primeiro tempo e abriram 4 a 0 antes do intervalo. Declan Rice marcou logo aos dois minutos. Depois, Ezri Konsa ampliou de cabeça. Na sequência, Bukayo Saka balançou as redes duas vezes e deixou a Inglaterra em situação confortável.
No segundo tempo, a França reagiu. Kylian Mbappé diminuiu o placar logo no início da etapa final. Pouco depois, Bradley Barcola marcou o segundo. Em seguida, o próprio Mbappé fez mais um após boa troca de passes com Michael Olise. Já nos acréscimos, Ousmane Dembélé anotou o quarto gol francês.
Mesmo pressionada, a Inglaterra respondeu nos momentos decisivos. Bukayo Saka converteu um pênalti e marcou seu terceiro gol na partida. Depois, já nos acréscimos, Jude Bellingham arrancou do meio-campo, driblou o goleiro e fechou o placar em 6 a 4.
Além da grande atuação, Mbappé alcançou uma marca histórica. Com dois gols, ele chegou a 22 e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
Por fim, a Inglaterra confirmou a vitória, assegurou o terceiro lugar e encerrou sua campanha com um dos jogos mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026.
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