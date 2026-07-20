MERCADO DE TRABALHO

Oportunidades incluem 95 vagas de estágio e 20 para jovem aprendiz. Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 115 vagas abertas para estudantes e jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho no Amazonas. Ao todo, são 95 vagas de estágio e 20 oportunidades para o programa Jovem Aprendiz.

As vagas de estágio contemplam estudantes do ensino superior em áreas como Direito, Marketing, Construção, Saúde e Educação. Já as oportunidades de aprendizagem têm como destaque o setor administrativo.

Confira os detalhes:

95 vagas de estágio para estudantes do ensino superior;

para estudantes do ensino superior; 20 vagas de Jovem Aprendiz ;

; Oportunidades nas áreas de Direito, Marketing, Construção, Saúde e Educação;

Cadastro e inscrições gratuitos ;

; Possibilidade de incluir redação e vídeo de apresentação no perfil para aumentar as chances de convocação.

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem acessar o portal do CIEE e realizar o cadastro gratuitamente. Além disso, é importante manter os dados pessoais atualizados, pois o contato para as próximas etapas do processo seletivo é feito por meio dessas informações.

Além da inscrição, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação no perfil. Dessa forma, é possível tornar o cadastro mais completo e aumentar as chances de ser convocado para entrevistas.

Por outro lado, quem preferir atendimento presencial pode comparecer à sede do CIEE, na Rua Paxiúbas, nº 215, Conjunto Kyssia, bairro Dom Pedro, em Manaus. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Por fim, o CIEE completa 62 anos de atuação como a maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina. Além de intermediar vagas de estágio e aprendizagem, a instituição oferece cursos gratuitos de capacitação e promove ações voltadas à qualificação profissional e à inserção de jovens no mercado de trabalho.

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