Amazonas

Ônibus começaram a parar na região central de Manaus na tarde desta segunda-feira (20), após o Sindicato dos Rodoviários anunciar greve da categoria. A movimentação teve início por volta das 13h30 e começou a afetar o transporte coletivo na capital.

Inicialmente, os primeiros pontos de paralisação ocorreram nas proximidades das plataformas do Centro, do Terminal 1 (T1) e do Terminal da Matriz.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, a categoria decidiu pela greve após tentativas de negociação com as empresas. O anúncio ocorreu em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Cansado do desprezo das empresas, dos trabalhadores, nesse exato momento acabou o diálogo. A partir de agora é greve. 100% da categoria”, afirmou.

Além disso, no vídeo, Givancir orientou motoristas, cobradores e demais trabalhadores a interromperem as atividades em terminais, garagens e avenidas da capital.

Com isso, a região central de Manaus foi a primeira área afetada pela paralisação dos ônibus.

Sinetram afirma que não foi avisado sobre greve

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) afirmou que foi surpreendido pela paralisação do transporte coletivo no início da tarde desta segunda-feira.

Segundo a entidade, o Sindicato dos Rodoviários não comunicou previamente a decisão de iniciar a greve e também não informou sobre a deflagração do movimento nesta data.

Além disso, o Sinetram afirmou que mantém diálogo com a categoria e segue aberto às negociações para buscar soluções para as demandas do setor.

A entidade destacou que a interrupção do serviço prejudica milhares de usuários que dependem diariamente do transporte coletivo na capital.

Diante da paralisação, o Sinetram informou que vai adotar medidas judiciais para tentar restabelecer a operação do sistema e reduzir os impactos causados à população.

Por fim, o sindicato patronal reafirmou a disposição para o diálogo e disse esperar que o transporte coletivo volte à normalidade o mais rápido possível.

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