Manaus (AM) – A Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, vai promover atividades gratuitas de caminhada orientada, exercícios físico-funcionais, atividades diversas, circuito funcional, cross training e ritmos/danças. Você confere o cronograma completo, com as atividades acontecendo de segunda-feira a sexta-feira, no final da matéria.

“A Vila Olímpica é uma estrutura que está preparada para atender toda a população amazonense. O espaço acolhe desde o cidadão que quer vir realizar um simples alongamento ao ar livre até o atleta de alto rendimento que se prepara para competições internacionais”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Frequentadora na Vila Olímpica há 10 anos, Neide Dias, de 61 anos de idade, que faz atividade funcional e dança, falou sobre sua experiência na Vila.

“É muito importante para a nossa saúde, não só a minha, mas de outras pessoas que participam aqui junto comigo. A partir do momento que a gente começa a se exercitar, a nossa qualidade de vida melhora. Eu já estou aqui há muito anos, estou viciada na Vila Olímpica, tornou-se um hábito na minha vida”, disse Neide.

Pelci

Lançado em fevereiro de 2022, o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) deu seus primeiros passos na Vila Olímpica de Manaus. Hoje, com 12 núcleos e 4 polos no interior, a iniciativa que visa fomentar o esporte de base se tornou uma das referências nos quesitos cidadania e lazer.

Visando a iniciação esportiva o projeto Campeões da Vila, integrado ao Pelci, conta com mais de 600 alunos e vagas disponíveis em mais de 10 modalidades, como futsal, basquete, vôlei, xadrez, handebol, ginástica, entre outros.

No atletismo, as aulas por meio do projeto acontecem nos dias de segunda e quarta-feira, das 7h30 às 8h30, e no turno vespertino, de segunda a sexta, das 17h às 18h, para mais de 54 alunos.

RespirAR

O projeto, que recupera pacientes com sequelas pós-Covid-19, oferece serviços gratuitos de fisioterapia e educação física na Vila Olímpica de Manaus. Os atendimentos acontecem de segunda a quinta-feira, nos turnos matutino e vespertino, das 8h ao meio-dia, e das 13h às 17h. Serviços de caminhada, circuito funcional, alongamento e musculação são oferecidos na atividade física.

Com atividades ocorrendo de segunda a sexta, o interessado em participar de alguma das atividades não precisa fazer nenhuma inscrição ou entregar documentação para participar.

Confira o cronograma completo:

Segunda-feira

Exercícios físico-funcionais – das 7h às 8h

Caminhada orientada – das 7h às 9h; e das 16h às 17h

Circuito Funcional – das 17h às 18h

Terça-feira

Atividades variadas – das 7h às 8h

Caminhada orientada – das 7h às 9h; e das 16h às 17h

Ginástica localizada – das 17h às 18h

Quarta-feira

Circuito funcional – das 7h às 8h; e das 17h às 18h

Caminhada orientada – das 7h às 9h; e das 16h às 17h

Quinta-feira

Cross Training – das 7h às 8h

Caminhada orientada – das 7h às 9h; e das 16h às 17h

Ritmos/Dança – das 17h às 18h

Sexta-feira

Ritmos/Dança – das 7h às 8h

Caminhada orientada – das 7h às 9h

