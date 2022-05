Atletas do AM conquistam 22 medalhas no Norte Nordeste de Natação

O campeonato reuniu mais de 200 atletas das regiões Norte e Nordeste do Brasil

Manaus (AM)- Subindo no pódio em mais uma competição nacional, Marcos Rafael, Cícero Brasiliano, Angellyne Victória e Adriele Marcela conquistaram 22 medalhas para a natação amazonense.

Os atletas, que realizam seus treinos na Vila Olímpica de Manaus, complexo administrado pelo Governo do Amazonas, participaram do Festival Norte Nordeste Troféu Pedro Nicolas de natação, no último final de semana, em São Luís.

“Quando atletas representam o Amazonas e sobem ao pódio em competições nacionais, é o resultado de todo empenho e dedicação que eles realizam no dia a dia em seus treinos. O Governo do Amazonas estará sempre apoiando para que mais atletas conquistem títulos para nosso estado”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o campeonato reuniu mais de 200 atletas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, com intuito de aumentar o índice dos nadadores no ranking nacional.

Competindo na categoria Petiz 2, a atleta Angellyne Victória, de 12 anos, recebeu passagens aéreas do Governo do Amazonas para participar da competição e trouxe três medalhas de ouro das provas de 100 Metros Livres, 100m Costas e 4x50m Medley; e seis medalhas de prata, nas provas de 50m Costas, 100m Peito, 50m Livres, 200m Livres, 400m Livres e 200m Medley.

“Estou muito feliz por mais esse objetivo alcançado, treinei bastante para essa competição e ainda espero conquistar muitos títulos para a natação amazonense”, ressaltou Angellyne.

Treinando na Vila Olímpica nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h às 18h, e no sábado das 8h às 10h, Adrielle Marcela, 11, também disputou na categoria Petiz 2 e trouxe na bagagem nove medalhas de ouro.

“Esse resultado significa muito para mim, meu foco é chegar a campeonatos brasileiros, para aumentar o índice e chegar em mundiais e Olímpiadas”, ressaltou a atleta.

Confira os atletas que conquistaram medalhas:

• Adriele Marcela da Cruz Cordeiro: 9 medalhas de ouro, nas provas 50m Livre, 200m Livre, 400m Livre, 50m Peito, 100m Peito, 50m Borboleta, 100m Borboleta, 200m Medley e 4x50m Medley

• Angelynne Victória Alencar da Rocha: 9 medalhas, das quais 3 de ouro e 6 de prata, nas provas 100m Llivre, 100m Costas, 4x50m Medley, 50m Costas, 100m Peito, 200m Livre, 400m Livre, 200m Medley e 50m Livre

• Cícero Brasiliano de Moraes Neto: 3 medalhas, sendo 2 de ouro e 1 de prata, nas provas 50m Peito, 4x50m Medley e 100m Borboleta

• Marcos Rafael da Cruz Cordeiro: 1 medalha de ouro na prova 4x50m Medley

*Com informações da assessoria

FOTOS: Rudson Renan/Faar

