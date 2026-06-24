Mostra gratuita

Mostra gratuita destaca a trajetória da emissora universitária e sua contribuição para a comunicação pública na Amazônia

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio do Departamento de Cultura e Produção de Imagem (DCPI), da Pró-Reitoria de Extensão (Proext), da TV Ufam e do Museu Amazônico, realiza, de 26 de junho a 24 de julho, a exposição “Da academia ao território: a TV Ufam na construção do debate público”.

A mostra integra as comemorações pelos 21 anos da TV Ufam. Além disso, estará aberta gratuitamente ao público de segunda a sexta-feira. As visitas poderão ser feitas das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no Museu Amazônico, no Centro de Manaus.

Trajetória marcada pela comunicação pública

A exposição apresenta parte da trajetória da TV Ufam. Ao mesmo tempo, destaca sua contribuição para a comunicação pública, a formação acadêmica e a preservação da memória audiovisual.

Além disso, a mostra evidencia o papel da emissora no fortalecimento da relação entre universidade e sociedade.

Ao longo de mais de duas décadas, a TV Ufam registrou eventos científicos, projetos de extensão e manifestações culturais. Também acompanhou iniciativas sociais e debates relevantes para a Amazônia e para o Brasil.

Dessa forma, a emissora consolidou-se como um importante canal de divulgação do conhecimento produzido na universidade.

Vinculada ao DCPI/Proext, a TV Ufam nasceu com a missão de democratizar o acesso à informação. Para isso, transforma conteúdos acadêmicos em produções acessíveis, educativas e de interesse público.

Além de informar, a emissora tornou-se um espaço de aprendizagem e experimentação. Assim, contribui para a formação de profissionais e para o desenvolvimento de narrativas voltadas à cidadania.

Evolução tecnológica e preservação da memória

Outro destaque da exposição é o resgate da evolução tecnológica da emissora.

Durante a visita, o público poderá conhecer equipamentos que marcaram diferentes fases da produção audiovisual. Entre eles estão câmeras analógicas de grande porte, gravadores de fita e ilhas de edição lineares.

Além disso, a mostra apresenta os recursos digitais que hoje fazem parte da produção audiovisual contemporânea.

Ao transformar antigos equipamentos em peças de memória, a exposição valoriza o percurso técnico e humano da TV Ufam. Dessa maneira, reconhece a contribuição de diferentes profissionais para a história da comunicação universitária.

Homenagem aos profissionais e estudantes

A mostra também homenageia as pessoas que ajudaram a construir a trajetória da TV Ufam.

Estudantes, docentes, técnicas e técnicos administrativos, colaboradoras e colaboradores formam uma rede diversa. Juntos, eles atuam na produção de conteúdos, na elaboração de roteiros, na captação de imagens e na edição de materiais.

Além disso, participam da difusão de informações para a comunidade.

Nesse contexto, a TV Universitária reafirma seu papel como laboratório coletivo. Ali, teoria e prática caminham lado a lado. Como resultado, promovem conhecimento, criatividade e responsabilidade social.

Comunicação como ferramenta de cidadania

Com a iniciativa, a Ufam reforça a importância da comunicação como instrumento de memória, cidadania e transformação social.

Ao mesmo tempo, a exposição convida a comunidade acadêmica e o público em geral a conhecer os bastidores da emissora.

Além dos equipamentos históricos, os visitantes poderão conhecer histórias e experiências que marcaram a construção da TV Ufam. Assim, terão contato com uma televisão construída por diferentes olhares, trajetórias e territórios.

Programação especial

Cerimônia oficial

No dia 9 de julho, às 19h, o Museu Amazônico recebe a cerimônia oficial da mostra comemorativa dos 21 anos da TV Ufam.

O evento contará com a presença da reitora da Ufam, Tanara Lauschner.

Oficina de narrativas audiovisuais

No dia 10 de julho, das 13h às 16h, será realizada a oficina “Construindo Narrativas Audiovisuais”.

A atividade será ministrada pelo jornalista e diretor da TV Ufam, Gleilson Medins.

Durante a oficina, os participantes conhecerão processos de criação, estruturação e desenvolvimento de narrativas para o audiovisual. Além disso, terão contato com práticas adotadas na rotina da comunicação televisiva universitária.

Roda de conversa

Já no dia 17 de julho, das 13h às 16h, acontece a roda de conversa “Importância da TV Ufam para a Universidade e para a sociedade”.

A mediação será do jornalista e diretor de Programa da TV Ufam, Caio Pimenta.

Durante o encontro, os participantes discutirão o papel da emissora na difusão do conhecimento. Além disso, refletirão sobre a valorização da produção acadêmica e a aproximação entre universidade e comunidade.

Serviço

Exposição: Da academia ao território: a TV Ufam na construção do debate público

Período: 26 de junho a 24 de julho

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30

Local: Museu Amazônico da Ufam, Avenida Ramos Ferreira, nº 1.036, Centro de Manaus

Entrada: Gratuita

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