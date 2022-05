Flamengo encerra preparação para jogo contra o Sporting Cristal

O elenco rubro-negro encerrou na manhã desta segunda-feira (23), no Ninho do Urubu, a preparação para a partida contra do Sporting Cristal-PER, pela última rodada do Grupo H da Conmebol Libertadores.

O confronto acontece nesta terça (24), às 21h30, no Maracanã. Em caso de vitória, o Mengão pode terminar entre as duas melhores campanhas da primeira fase do torneio continental.



O Mister Paulo Sousa deu sequência ao trabalho e comandou um treino tático com os jogadores rubro-negros. O goleiro Diego Alves realizou uma atividade no campo com o fisioterapeuta do clube. Filipe Luís também seguiu o processo de recuperação da lesão na panturrilha esquerda e fez um trabalho leve no gramado.

Desfalques

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Willian Arão está fora da partida diante dos peruanos e só volta a atuar pela competição nas oitavas de final.

Para a função de Arão, o time tem João Gomes, Thiago Maia e Andreas Pereira à disposição. Vale destacar, contudo, que os três estão pendurados e, em caso de um novo cartão amarelo contra o Sporting Cristal, ficariam fora do primeiro jogo das oitavas.

Além de Arão, o Flamengo não conta com Filipe Luís, Santos, Diego Alves, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Matheus França, todos lesionados. Vitinho, por sua vez, já voltou a treinar normalmente e pode voltar a campo pela primeira vez após quase dois meses de recuperação.

O Flamengo estreou na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, e venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique aos 21’ do primeiro tempo, e Matheuzinho aos 41’ da etapa final.

