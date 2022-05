Flamengo teria feito oferta de dois anos de contrato para Arturo Vidal

Apesar de oficialmente o Flamengo não se manifestar em relação a possibilidade de Arturo Vidal reforçar o clube carioca, parece que finalmente as negociações esquentaram.

De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, especializado em mercado da bola na Europa, o chileno já teria recebido uma oferta de três anos do Flamengo.

Com currículo importante no futebol europeu, Vidal está encerrando o seu contrato com a Inter de Milão e deseja retornar para a América do Sul. O chileno já deixou claro o seu interesse de vestir a camisa do Flamengo.

O portal “Torcedores.com” apurou que o meia recusou ofertas do Besiktas e Galatasaray, ambos da Turquia, que ofereceram contrato de duas temporadas. Segundo o mesmo site, Vidal aceitou reduzir seu salário e receberia algo em torno de R$ 1,3 milhão por mês. O valor seria semelhante ao salário de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz.

*Com informações do site O Dia

Edição Web: Bruna Oliveira

