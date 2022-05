Jiu-Jitsu amazonense desembarca em Belém e traz ótimos resultados

Sabendo que uma das maiores dificuldades dos atletas da região é justamente o deslocamento, esse evento, pela proximidade com Manaus, certamente contaria com a participação de amazonenses

Entre os dias 21 e 22 de maio, na cidade de Belém (PA), aconteceu o AJP Tour Belém, no ginásio CESEP.

Etapa paraense do Tour que acontece em diversas cidades do mundo e valendo pontuação para o ranking do evento.

Sabendo que uma das maiores dificuldades dos atletas da região é justamente o deslocamento, esse evento, pela proximidade com Manaus, certamente contaria com a participação de amazonenses.

Tivemos atletas das equipes Aníbal Jiu-Jitsu, Ribeiro JJ, Vision, Nabil, Equipe 7, entre outras.

Destaque para a equipe Ribeiro Jiu-Jitsu Alvorada, liderada pela professora Débora Carla, que participou com 5 atletas e voltando com 7 medalhas: Andrey Costa, 2 medalhas de prata, categoria e absoluto faixa preta; Claudiane Lima, campeã na categoria e vice no absoluto faixa roxa; Franck Magno e Luan Henrique, foram campeões na categoria faixa roxa; e Regiane Silva que ficou com bronze na faixa azul.

O atleta Matheus Lima, defendendo a Vision, foi campeão na faixa preta adulto, vencendo 3 lutas até o título.

A equipe Aníbal entrou com 2 atletas que sagraram-se campeões em suas categorias na faixa preta, André Rufino e João Gonzales.

A Equipe 7 teve como campeão na faixa marrom, o atleta Gilberto Vieira, que venceu na final o número 1 do ranking do Reino Unido, finalizando o adversário em pouco mais de 1 minuto de luta.

Nesse mesmo fim de semana tivemos uma atuação de gala do amazonense radicado nos Estados Unidos, Matheus Gabriel, defendendo a equipe Checkmat, vencendo o Houston Open da IBJJF, finalizando todas as lutas que participou. Prometendo dedicação total ao preparatório para o campeonato mundial que se aproxima.

O próximo grande desafio aos amazonenses será o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, de 2 a 5 de junho, na cidade de Long Beach, Califórnia, na famosa Walter Pyramid, onde contaremos com uma participação em massa dos atletas da nossa região.

Estamos ansiosos pelos próximos êxitos amazonenses pelo mundo.

