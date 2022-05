Homem é preso com fuzil em área vermelha de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 31 anos, foi preso por estar em posse de um fuzil de uso restrito e munições. A ação, das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), ocorreu na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona Oeste, na madrugada desta quinta-feira (26).

A equipe da Rocam fazia patrulhamento de rotina, quando, por volta das 0h10 de hoje, quando recebeu uma denúncia no WhatsApp Rocam, informando que um indivíduo estaria em posse de um armamento tipo fuzil na rua Praia do Arpoador. Ao chegarem no local, os militares identificaram o suspeito e efetuaram abordagem e busca no local.

Questionado sobre a denúncia, o homem confirmou que estava em posse de um armamento e também de munições, indicando onde estavam escondidos. A ação resultou na apreensão de um fuzil calibre 762 milímetros, marca Winchester, nove munições intactas do mesmo calibre; e um aparelho celular.

O homem foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

