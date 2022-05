1ª Copa Alexa de Hipismo acontece na Amazônia em junho

Hipismo do AM

Manaus (AM) – Um esporte que ganha cada vez mais destaque em Manaus é o hipismo. Com o pensamento de ampliar o cenário equestre e incentivar a participação da população no esporte, a Federação Amazonense de Hipismo (Fahi) vai promover a 1ª Copa Alexa de Hipismo, no dia 5 de junho, no Recanto dos Cordeiros, no meio da Amazônia. As inscrições para a competição estarão abertas até o dia 2 de junho, na próxima quinta-feira.

O evento pretende promover uma experiência única para os competidores e frequentadores com uma grande estrutura e marca o retorno das competições equestres promovidas pela Fahi.

Local do evento. Foto Divulgação

A presidente da Federação, Dinah Oliveira, revelou ao Em Tempo, que a competição será importante para marcar o início dos eventos olímpicos em Manaus e ser o pontapé para novas copas do gênero.

“Esse evento é de suma importância. Estamos aí sem provas e sem competições há mais de dois anos e esse retorno para nós está sendo super motivador. Então essa primeira etapa, está dando um pontapé inicial para esse ano olímpico que está começando agora”, apontou a presidente.

Estrutura do evento

O evento será realizado no Sítio Recanto dos Cordeiros uma estrutura completa no meio da Amazônia. Com traslado feito a partir da Marina do Davi com 15 minutos de deslocamento até o local das provas.

O local terá uma estrutura especial para a Copa, que compreende área de alimentação, local para acampamento, píer para estacionamento de lanchas e venda de produtos.

Estrutura para as crianças

Crianças terão estrutura segura. Foto: Divulgação

O hipismo é um esporte que existe desde o século XIX e era um dos principais meios de locomoção da época. Crianças da época começavam a prática desde muito cedo e com o tempo, começou a ser menos incentivado.

Apesar da procura ter diminuído, muitos pais buscam inserir os filhos no mundo equestre e mudam a vida das crianças. Os pequenos desenvolvem melhoras na saúde, como a resistência, equilíbrio e postura.

É por isso, que a 1ª Copa Alexa terá uma idade mínima de 4 anos para participantes. A presidente da Fahi conta que os pais inscrevem as crianças e a organização prepara o evento com todo o cuidado para a segurança.

O percurso para os menores é todo pensado para que seja fácil, que as crianças se sintam seguras e que se divirtam competindo.

“A gente tem um pouco de cuidado, principalmente na armação do percurso, porque como elas são muito pequenas, fazemos um percurso fácil, onde elas se sintam leves, que elas participem competindo, porém, que seja um dia de lazer”, destaca Dinah.

A presidente da federação ainda faz questão de apontar para segurança que as crianças terão no dia e que tudo é pensado para que não tenha nenhum imprevisto ou acidente. Caso aconteça, ambulâncias e profissionais especializados estarão à disposição.

“O cuidado maior que temos é na segurança, com ambulâncias disponíveis, uma equipe de apoio grande, e fazemos de tudo para que não tenha nenhum acidente. Montamos um percurso para que as crianças se sintam confiantes e não sintam medo”.

Premiação

Os vencedores das categorias, além de terem a oportunidade de participar de uma competição de grande porte, receberão medalhas e escarapelas, além de prêmios em dinheiro que ainda serão definidos pela organização do concurso.

Os interessados poderão se inscrever no https://gdrmarketingdigital.com.br/copaalexa/ e mesmo aqueles que não sejam inscritos no evento, podem assistir e aproveitar a estrutura.

Dinah ressalta para aqueles que tem curiosidade sobre uma competição desse porte, compareçam ao evento e conheçam a modalidade que usa o cavalo como beneficiador.

“O convite que eu faço é para todas as pessoas que tem curiosidade, venham conferir! Existem escolas de equitação espalhadas pela cidade e faço um convite em especial para que as pessoas possam comparecer, conheçam o esporte, apreciem como é lindo e que tem vários benefícios para as pessoas que escolham ter o cavalo como beneficiador”, finaliza a presidente da Fahi.

