Tombense surpreende Bahia e vence a primeira na Série B do Brasileiro

Pela oitava rodada da Série B, a noite desta sexta-feira (27) vai ficar marcada na história do Tombense, o clube mineiro venceu o Bahia, por 1 x 0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Foi a primeira vitória do Tombense na competição em sua história. Renatinho, aos 11 minutos do segundo tempo, foi o autor do gol. Já o Bahia deixou de assumir a liderança da competição.

Com a vitória, o Tombense saiu da zona de rebaixamento, momentaneamente, o time mineiro agora ocupa a 16ª colocação, com nove pontos, enquanto o time baiano, permanece em terceiro lugar, com 16 pontos.

Em posições distintas na tabela, Tombense e Bahia fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e movimentado, com chances para os dois lados. Com menos de um minuto, já teve chance desperdiçada pelo Bahia, Rildo sozinho recebeu cruzamento de Daniel, mas isolou a bola na finalização. Pelo lado do Tombense, Keké, aos cinco minutos, arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Danilo Fernandes a fazer grande defesa.

Depois foi a vez de Renatinho obrigar o goleiro do Bahia a trabalhar, aos 23 minutos, o meia finalizou forte para outra intervenção de Danilo Fernandes. O Bahia errou bastante na saída de bola e foi levar perigo novamente aos 25 minutos, após belo arremate de Rildo.

O ritmo do jogo perdeu a intensidade aos poucos, as duas equipes resolveram trabalhar mais a bola e sem muitas finalizações. Keké era o jogador que deu mais volume na partida, mas foi Patrick do Bahia que levou mais perigo no final da partida, aos 46 minutos, o volante acertou um belo chute que exigiu grande defesa do goleiro Felipe Garcia, permanecendo o empate na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o time mineiro voltou disposto a marcar, o resultado positivo era importante na briga para sair da zona de rebaixamento. Keké deu trabalho para a zaga do Bahia, logo aos oito minutos, o atacante chutou forte, para outra linda defesa do goleiro baiano. Com mais intensidade, não demorou muito para os mineiros abrirem o placar. Aos 11 minutos, após boa jogada de Renatinho, que tabelou com David e recebeu na grande área, o meia dominou e chutou sem chances para o goleiro Danilo Fernandes.

Com o placar adverso, Guto Ferreira não pensou duas vezes e fez duas substituições. As substituições deram um gás novo no Bahia, que passou a ter mais calma para construir suas jogadas, a primeira foi com Davó aos 25 minutos, porém o atacante finalizou mal, por cima do gol, depois foi a vez de Jacaré, em um chute colocado, quase empatou, se não fosse a boa defesa de Felipe Garcia.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Times brasileiros conhecem rivais das oitavas da Copa Sul-Americana

Inscrições para a 2ª Corrida Espaço Alpha encerram neste domingo (29)

Corinthians reencontra o Boca Jrs nas oitavas da Libertadores; veja os confrontos