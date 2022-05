Quadro de Monalisa é atacado por visitante do Museu do Louvre, em Paris

Uma pessoa, sentada em uma cadeira de rodas, atirou uma torta no quadro

O quadro ‘A Monalisa’, obra de arte mais famosa do mundo, que é exibida no Museu do Louvre, em Paris, capital da França, foi alvo de um ataque de vandalismo neste domingo (29).

Uma pessoa, sentada em uma cadeira de rodas, atirou uma torta no quadro. As informações são do jornal El País.

Diversos visitantes publicaram fotos e vídeos do ocorrido nas redes sociais. A pintura, entretanto, não sofreu danos, pois está protegida por uma placa de cristal.

Não se sabe a identidade nem a motivação do ataque. Ainda segundo o jornal, este não é o primeiro ataque feito à obra. Em 2009, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro, danificando o vidro que a protege.

