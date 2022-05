Nova Acrópole promove Semana da Arte em Manaus

Manaus (AM)- De 30 de maio a 4 de junho a organização internacional Nova Acrópole promove, em todas as suas sedes no Brasil, a Semana da Arte com programação gratuita aberta ao público alusiva ao tema “O Amor, a Alma da Arte”.

Em Manaus, a organização Nova Acrópole, na rua Terezina, 375, Adrianópolis, promove programação especial da Semana da Arte com palestra e apresentações artísticas gratuitas na sexta-feira (3), a partir das 20h.

A palestra “Tristão e Isolda, uma ópera sobre o amor”, é baseada na obra do compositor, ensaísta e diretor de teatro alemão Richard Wagner (1813-1883), que traz ensinamentos sobre o amor romântico que atravessa a eternidade: a história do cavaleiro Tristão e da rainha Isolda, que se apaixonam perdidamente um pelo outro após terem bebido acidentalmente uma poção mágica, traz questionamentos universais sobre traição, denúncia, castigo, perdão e amor.

Desde 2013, a Semana da Arte seleciona um tema que reforce os objetivos da instituição de promoção do ideal de fraternidade, de fomentar o amor à sabedoria e de desenvolver o melhor do potencial humano.

Nesse sentido, a arte pode ser uma ferramenta importante para ampliar o entendimento da vida e do mundo, aproximando-o do melhor de si mesmo. A finalidade é alcançar valores éticos, morais e permanentes que reforcem a dignidade humana.

Sobre o Amor

O que chamamos hoje em dia de Amor? Qual era o conceito desta expressão em diferentes tempos e culturas? Platão, por exemplo, já alertava que quando esvaziamos as palavras inviabilizamos uma das mais sagradas das artes que é a transmissão de conhecimento.

O filósofo grego, que viveu há aproximadamente 400 anos antes de Cristo, é um dos pensadores que deixou reflexões sobre o assunto em diferentes chaves.

Assim como para muitos outros filósofos o Amor é um sentimento que não divide, apenas une, como um laço que liga toda a Humanidade e que tem na ética, na estética e na mística a sua expressão.

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

